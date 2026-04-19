심권호가 여성팬과 연락을 주고 받고 있다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

심권호가 땅과 자가를 가지고 있다고 밝혔다./사진제공=TV조선

'53세 모태 솔로' 심권호가 재력을 과시했다.오는 20일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에는 제주도 숙소에서의 비하인드가 공개된다. 특히 지난 방송에서 심권호의 투병 소식을 듣고 한달음에 자택으로 달려온 열성팬 '홍삼 여인'과의 관계가 집중 조명된다. 문자로 친근한 대화를 나누는 두 사람의 모습은 많은 이들의 궁금증을 자아냈다.영상 속 심권호는 "나는 여자하고 운이 많이 없었다"며 '53년 차 모태솔로'로서의 삶을 자조 섞인 목소리로 털어 놓았다. 하지만 결혼에 대한 긍정적인 희망을 밝힌 그는 "나는 어머니에게 모아둔 돈 다 드렸다"며 "어머니가 광주에 땅이나 그런 걸로 다 해두셨다. 지금 살고 있는 곳도 자가로 소유한 집"이라고 밝혀, 결혼을 위해 모든 것이 준비된 면모를 드러냈다.이어 심권호는 "와이프가 있다면 와이프에게 다 맡길 것"이라고 선언하는가 하면, "내가 해야 할 일이 돈을 그렇게 많이 쓰는 일이 아니다"라며 자신의 검소한 생활 습관을 강조했다. 과연 결혼을 위해 모든 준비가 돼 있는 '안정형 남편 후보' 심권호가 53년 차 솔로 역사를 깨고 연애결혼에 성공할 수 있을지 주목된다.'홍삼 여인'과 심권호의 만남도 예고돼 있다. 베일 속 '홍삼 여인'의 정체와, 심권호와의 관계는 이날 오후 10시 방송되는 ‘조선의 사랑꾼’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr