사진=유튜브 '일리네 결혼일기'

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가수 에일리가 시험관 시술 실패에도 남편의 명품 가방 선물에 웃음을 지었다.18일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 '첫 이식으로 성공한다는건 쉽지 않다고 하더라구요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 에일리-최시훈 부부가 시험관 시술 첫 도전 후 결과를 기다리며 기대와 긴장감을 드러냈다. 최시훈은 "혹시라도 안 되더라도 너무 속상해하지 않기"라고 조심스럽게 말을 건넸고, 에일리는 "노력해보겠다. 쉽지는 않다"며 솔직한 심정을 전했다.이미 사전 테스트에서 결과를 확인한 상태였던 에일리는 "너무 선명하게 한 줄이었다"며 담담하게 말했다. 병원에서도 "첫 시도에 성공하는 건 쉽지 않다"는 설명이 이어졌고, 결국 결과는 비임신이었다. 에일리는 "마음의 준비를 하고 있었다"며 애써 감정을 추스르는 모습을 보였다.최시훈은 약 복용과 주사, 반복되는 병원 방문 속에서 체력적, 정신적으로 큰 부담을 느끼는 에일리를 걱정하며, 결혼기념일 선물을 준비했다. 그는 "시험관 하면서 와이프가 고생을 많이 했고, 행복한 도파민을 주고 싶었다"며 명품 매장을 찾았다.에르메스 매장에 들어선 최시훈은 "살면서 이런 큰 지출은 처음"이라며 긴장한 모습을 보였다. 가격을 확인한 뒤에는 "1500만 원짜리를 보고 손이 떨렸다"면서도 "고생 많이 했으니까 이 정도는 해주고 싶었다"고 밝혔다.특히 그는 에일리에게 가격을 숨긴 채 모델만 보여주고 선택을 맡겼고, 에일리는 망설임 없이 해당 제품을 골랐다. 이에 최시훈은 "이럴 때 아니면 언제 또 이런 선물을 해보겠냐"며 결단을 내렸다.선물을 건네며 그는 "앞으로도 같이 고생하겠지만, 이 가방을 보면서 기분이 좋아졌으면 좋겠다"며 "힘들 때마다 나를 떠올리며 다시 웃을 수 있는 선물이 되길 바란다"고 진심을 전했다.에일리는 선물을 확인한 뒤 "내가 바라고 바라던 첫 에르메스"라며 환하게 웃었다. 이어 "나는 원래 쇼핑을 잘 안 하는데 너무 예쁘다"며 만족감을 드러냈다.최시훈은 "시험관 준비하면서 호르몬 변화로 힘들 때가 있는데, 그럴 때 가방을 한 번씩 봐달라"면서 "나는 선물 필요 없다"고 덧붙였고, 에일리는 키스로 애정을 표현했다.한편 에일리는 넷플릭스 '솔로지옥' 시즌1 출연자 최시훈과 지난해 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr