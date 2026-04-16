이미지 크게보기 사진 = 엘르 유튜브 채널

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배우 신민아가 자신의 화면 속 모습을 보고 채널을 돌린 적이 있다고 털어놨다. 완벽한 비주얼로 사랑받는 이미지와는 다른 솔직한 고백이었다.15일 엘르 코리아 유튜브 채널에는 신민아가 출연한 인터뷰 영상이 공개됐다. 이날 그는 이모티콘을 활용한 질문에 답하는 방식으로 자신의 생각을 전했다.먼저 자신을 향한 시선에 대해서는 “거울을 보다가 스스로 아름답다고 느낀 적이 있느냐”는 질문에는 망설임 없이 O를 선택했고, “다시 태어나도 나로 태어나고 싶다”는 물음에도 같은 답을 내놨다.하지만 이어진 질문에서 “화면 속 내 모습을 보고 채널을 돌린 적이 있느냐”는 질문에도 O를 선택한 것. 늘 완성된 이미지로 비춰지는 배우지만, 스스로를 바라볼 때는 또 다른 감정이 따른다는 점을 솔직하게 드러낸 순간이었다.자기 평가에 대해서도 현재진행형이라는 생각을 밝혔다. “내 리즈는 아직 오지 않았다고 생각하느냐”는 질문에 역시 O를 선택하며, 지금보다 더 나아질 수 있다는 기대를 내비쳤다. 동시에 “‘화보 장인’이라는 별명을 인정하느냐”는 물음에도 긍정하며 자신을 향한 평가를 담담히 받아들였다.반면 이미지에 대한 수식어에는 조심스러운 태도를 보였다. “봄날의 햇살, 러블리, 맑음의 대명사가 본인이냐”는 질문에는 X를 선택하며 “그렇게까지는 아닌 것 같다”는 듯한 반응을 보였고, 특유의 겸손함으로 분위기를 부드럽게 만들었다.인터뷰에서는 일상적인 취향도 함께 공개됐다. 그는 “빵을 정말 좋아한다”며 붕어빵부터 라면, 아이스크림까지 가리지 않고 즐긴다고 밝혔다. 또 음악 역시 특정 장르에 얽매이지 않고, 그날의 기분에 따라 다양하게 듣는다고 덧붙였다.이와 함께 현대무용을 배운 경험도 전했다. “온몸으로 표현하는 게 굉장히 아름답다”는 말로 새로운 취미에 대한 애정을 드러내기도 했다.이처럼 완벽한 이미지 뒤에 숨겨진 솔직한 면모가 공개되자, 팬들 역시 다양한 반응을 보였다. 꾸며지지 않은 고백에 공감과 호감이 이어지는 분위기다.한편 신민아는 배우 김우빈과 10년 열애 끝에 지난해 결혼했다. 차기작 디즈니플러스 드라마 ‘재혼황후’를 통해 시청자들과 만날 예정이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr