'한의사♥' 강소라, '48kg 찍은' 몸매 비결..."야채를 밥처럼, 소같이 먹어"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’

이미지 크게보기 사진 = 강소라 유튜브 채널

'48kg'까지 감량했던 배우 강소라가 몸매 관리 비결을 솔직하게 털어놨다.16일 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 채널에는 강소라가 출연한 영상이 공개됐다. 이날 그는 조현아와 함께 결혼 생활부터 식단 관리, 취미까지 다양한 이야기를 나눴다.먼저 결혼 생활에 대한 이야기가 자연스럽게 이어졌다. 강소라는 한의사 남편과의 일상을 언급하며 “대화가 잘 통해서 즐겁다”는 취지로 말하며 편안한 분위기를 드러냈다. 특히 결혼사진 콘셉트에 대해서는 “나는 대장금, 남편은 허준 복장을 입고 촬영했다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.이후 화제가 된 몸매 관리 이야기가 이어졌다. 강소라는 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 가장 말랐을 때 몸무게로 48kg를 꼽아 관심을 모았다. 그는 “드라마 ‘미생’ ‘못난이 주의보’ ‘맨도롱 또똣’ 했을 때다. 168cm에 48kg였다. 몸을 많이 쓰는 장르가 아니라서 할 수 있었던 것 같다”며 “액션이 들어갔으면 그 몸무게 유지 못했다. 계단을 내려오다가 현기증이 느껴졌다”고 회상했다.이어 “48kg 몸무게를 찍은 이후에는 (몸무게를) 좀 높이더라도 근육량을 높여서 탄탄하게 보이는 몸을 바꾼 것 같다. 항상성을 유지하려고 한다. 급찐급빠하지 않으려고 루틴을 한다”며 “여러분은 이렇게까지 할 필요 없다. 적당히 행복하게, 적당히 건강하게 하면 된다”고 얘기한 바.이후 화제가 된 몸매 관리 이야기가 이어졌다. 강소라는 식단에 대해 “야채를 밥처럼 반찬대신 먹는다”고 설명하며 “생채소보다는 브로콜리나 양배추를 쪄서 먹는다”고 구체적으로 말했다. 포만감을 유지하기 위한 방법이라는 설명이었다.이어 보다 솔직한 발언도 나왔다. 그는 “유지를 하려면 소처럼 먹어야 한다”고 덧붙이며 현실적인 고충을 털어놨다.이어 보다 솔직한 발언도 나왔다. 그는 “유지를 하려면 소처럼 먹어야 한다”고 덧붙이며 현실적인 고충을 털어놨다. 극단적인 절제보다는 꾸준한 식습관이 중요하다는 점을 강조한 셈이다.관리에 대한 생각도 분명했다. 강소라는 “관리는 결국 돈과 시간인 것 같다”며 “피부과, 홈 케어, 헬스까지 안 하는 게 없다”고 밝히며 꾸준한 노력과 투자를 강조했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr