이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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'유퀴즈' 문근영이 희귀병 완치 후 근황이 화제를 모으고 있다.16일 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’에는 22일 방송되는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’의 예고 영상이 공개됐다.문근영은 “그 사이에 마흔이 됐다”며 미소를 지으며 근황을 전했다. 또한 “몸이 커지면서 마음도 커진 건지 모르겠다”고 말하며 유쾌하게 분위기를 이끌었다.과거 투병 경험도 털어놨다. 2017년 '급성구획증후군' 진단을 받고 긴급 수술을 받았다며 그는 “골든타임이 지나 괴사가 시작됐을 수도 있다는 말을 들었다”며 심각했던 상황을 전했다.현재는 완치 판정을 받았지만 네 차례 수술과 치료를 거쳤다고 밝혔다. 문근영은 “수술 후 ‘맘 놓고 쉴 수 있어서 좋다’고 말했다”고 솔직한 심경을 밝혔다.40대를 맞이한 소감도 전했다. 건강을 회복한 후 문근영은 “앞으로 더 익사이팅하게 살고 싶다”고 말하며 새로운 삶에 대한 열정을 보여 많은 응원을 받고 있다.한편, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 22일 오후 8시 45분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr