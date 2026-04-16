사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’
사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’
'유퀴즈' 문근영이 희귀병 완치 후 근황이 화제를 모으고 있다.

16일 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’에는 22일 방송되는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’의 예고 영상이 공개됐다.

문근영은 “그 사이에 마흔이 됐다”며 미소를 지으며 근황을 전했다. 또한 “몸이 커지면서 마음도 커진 건지 모르겠다”고 말하며 유쾌하게 분위기를 이끌었다.
사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’
사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’
과거 투병 경험도 털어놨다. 2017년 '급성구획증후군' 진단을 받고 긴급 수술을 받았다며 그는 “골든타임이 지나 괴사가 시작됐을 수도 있다는 말을 들었다”며 심각했던 상황을 전했다.

현재는 완치 판정을 받았지만 네 차례 수술과 치료를 거쳤다고 밝혔다. 문근영은 “수술 후 ‘맘 놓고 쉴 수 있어서 좋다’고 말했다”고 솔직한 심경을 밝혔다.

40대를 맞이한 소감도 전했다. 건강을 회복한 후 문근영은 “앞으로 더 익사이팅하게 살고 싶다”고 말하며 새로운 삶에 대한 열정을 보여 많은 응원을 받고 있다.

한편, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 22일 오후 8시 45분 방송된다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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