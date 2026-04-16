박미선 / 사진 = 김정난 유튜브 채널

코미디언 박미선이 유방암 투병 이후 유쾌한 근황을 공개했다.15일 유튜브 채널 '김정난'에는 '"아줌마들의 우정! 디질 때까지 영원해" 꽃놀이 떠난 꽃같은 박미선, 김정난'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 박미선은 흰 머리가 수북한 모습으로 선글라스와 레드립을 매치해 파격적인 실버 패션을 선보였다. 그는 얼굴에 점까지 찍고 파격적인 올드머니룩을 선보여 눈길을 끌었다.박미선은 "여기 땅 보러 왔다. 용인 쪽에 5만 평 땅이 있다"며 "화장도 직접했다. 눈썹은 문신이 좀 빠졌다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 그는 환갑을 앞둔 근황을 전하며 "요즘 60세는 60세도 아니다. 지금이 제일 예쁘다"는 생각을 밝혔다. 박미선은 "예전에는 꽃처럼 예뻤고 지금은 무르익은 열매처럼 예쁘다. 아는 것도 많고 돈도 많고 지혜도 많다"고 말했다.해당 영상을 본 누리꾼들은 "혼자 완전 작정했네", "완전 아줌마 다 됐다", "오랜만에 건강한 모습 보니까 좋다" 등 그의 파격 변신에 폭소하면서도 건강을 회복한 박미선에 응원을 전했다.한편, 박미선은 2024년 유방암 진단 사실을 공개한 바 있다. 그는 지난해 11월 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 건강을 회복한 모습을 공개했다. 당시 박미선은 "유방암의 종류가 여러가지인데 난 완쾌라는 단어를 쓸 수 없는 유방암이다"라며 "그냥 받아들이고 또 생기고 또 수술하고 치료하면 되니까 그런 마음으로 살고 있다"는 심경을 전했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr