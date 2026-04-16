팝핀현준 / 사진 = 팝핀현준 SNS

공연예술가 겸 가수 팝핍현준(본명 남현준)이 암 발전 가능성이 있는 종양을 발견해 입원한 근황을 전해 충격을 안겼다.15일 팝핀현준은 자신의 SNS에 "팝핀현준 건강하세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 입원복 차림의 팝핀현준이 링거 주사까지 꽂고 병상에 누워있는 모습이 담겼다. 국악인이자 아내인 박애리는 병실 내 간이 소파에 앉아 팝핀현준의 곁을 지키며 극진한 간병을 하고 있는 것으로 보인다.팝핀현준은 "위 선종은 위 점막에 생기는 양성종양이지만 그대로 두면 암으로 진행할 가능성이 매우 높은 암의 전단계(전암성 병변)입니다"라는 문구를 게재해 그가 위 선종으로 입원하게 됐음을 간접적으로 표했다. 그는 안부를 묻는 지인에 "아직 안 죽었다", "너 올 때까진 살아있을게"라고 너스레를 떨었다.앞서 팝핀현준은 지난해 제자들에게 욕설 등 부적절한 언행을 일삼았다는 의혹으로 교수직에서 사임한 바 있다. 당시 팝핀현준은 자신의 SNS에 "교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성했고 의도와 무관하게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다"고 사과했다.한편, 팝핀현준은 국악인 박애리와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr