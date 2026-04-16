코미디언 이용식의 딸 이수민이 40kg 감량한 근황을 전했다.
16일 이수민은 자신의 SNS에 '89kg에서 59kg까지 감량'이라는 내용의 기사 캡처 사진과 함께 "기자님 59kg 아니고 49kg입니다"라고 정정하는 글을 게재했다.
앞서 이수민은 지난해 9월 출산 4개월 만에 약 30kg를 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 "출산 4개월 차, 드디어 몸무게 앞자리를 4번 바꿨다"고 고백해 충격을 안겼다. 이수민은 "85kg에서 59kg까지 감량에 성공했지만 10년간 유지했던 원래 몸무게 49kg까지는 10kg이 더 남았다"고 덧붙였다. 이어 그는 "빼도 빼도 끝이 없는 느낌"이라며 "49kg까지 힘내서 화이팅. 육아도 다이어트도 함께 힘내보자"라고 포부를 밝혔다. 이후 그는 7개월 만에 49kg에 도달해 감탄을 자아냈다.
특히, 이수민의 다이어트 비결이 눈길을 끌었다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 "하루에 한 번 먹는다"고 자신만의 식단 관리법을 전했다.
한편 이수민은 2024년 트로트 가수 원혁과 결혼해 지난해 5월 딸을 품에 안았다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
16일 이수민은 자신의 SNS에 '89kg에서 59kg까지 감량'이라는 내용의 기사 캡처 사진과 함께 "기자님 59kg 아니고 49kg입니다"라고 정정하는 글을 게재했다.
앞서 이수민은 지난해 9월 출산 4개월 만에 약 30kg를 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 "출산 4개월 차, 드디어 몸무게 앞자리를 4번 바꿨다"고 고백해 충격을 안겼다. 이수민은 "85kg에서 59kg까지 감량에 성공했지만 10년간 유지했던 원래 몸무게 49kg까지는 10kg이 더 남았다"고 덧붙였다. 이어 그는 "빼도 빼도 끝이 없는 느낌"이라며 "49kg까지 힘내서 화이팅. 육아도 다이어트도 함께 힘내보자"라고 포부를 밝혔다. 이후 그는 7개월 만에 49kg에 도달해 감탄을 자아냈다.
특히, 이수민의 다이어트 비결이 눈길을 끌었다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 "하루에 한 번 먹는다"고 자신만의 식단 관리법을 전했다.
한편 이수민은 2024년 트로트 가수 원혁과 결혼해 지난해 5월 딸을 품에 안았다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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