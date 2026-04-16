이수민 / 사진 = 이수민 SNS

코미디언 이용식의 딸 이수민이 40kg 감량한 근황을 전했다.16일 이수민은 자신의 SNS에 '89kg에서 59kg까지 감량'이라는 내용의 기사 캡처 사진과 함께 "기자님 59kg 아니고 49kg입니다"라고 정정하는 글을 게재했다.앞서 이수민은 지난해 9월 출산 4개월 만에 약 30kg를 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 "출산 4개월 차, 드디어 몸무게 앞자리를 4번 바꿨다"고 고백해 충격을 안겼다. 이수민은 "85kg에서 59kg까지 감량에 성공했지만 10년간 유지했던 원래 몸무게 49kg까지는 10kg이 더 남았다"고 덧붙였다. 이어 그는 "빼도 빼도 끝이 없는 느낌"이라며 "49kg까지 힘내서 화이팅. 육아도 다이어트도 함께 힘내보자"라고 포부를 밝혔다. 이후 그는 7개월 만에 49kg에 도달해 감탄을 자아냈다.특히, 이수민의 다이어트 비결이 눈길을 끌었다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 "하루에 한 번 먹는다"고 자신만의 식단 관리법을 전했다.한편 이수민은 2024년 트로트 가수 원혁과 결혼해 지난해 5월 딸을 품에 안았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr