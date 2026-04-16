사유리 / 사진 = 사유리 유튜브 채널

방송인 사유리가 남편의 빈 자리를 느끼고 울컥한 모습을 보였다.15일 유튜브 채널 '사유리 임미다'에는 '할아버지 나랑 같이 살아. 할아버지 바라기 젠의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 사유리는 아들 젠, 부모님과 함께 한강을 찾아 벚꽃 나들이를 즐겼다.사유리는 어머니와 나란히 걸으며 "내가 어릴 때는 남자가 육아를 많이 안 했다. 오늘 (아버지가) 처음으로 육아한다"면서 "근데 아빠가 좀 변했다. 요즘 젠 밥도 먹여주신다. 할아버지가 성장한 것 같다"고 아버지의 다정한 모습에 흐뭇한 미소를 지었다.사유리의 아버지는 손자 젠과 함께 자전거를 타고 철봉에 매달리는 등 온몸으로 즐거운 시간을 보냈다. 사유리의 아버지는 금세 지친 기색을 보였지만 "그네 밀어달라"는 젠의 말에 벌떡 일어나 아이를 향해 달려가며 손자를 향한 각별한 애정을 표했다.그 모습을 지켜보던 사유리는 조심스럽게 "젠이 아빠가 없지 않나. 그래서 할아버지랑 남자끼리 축구하는 추억을 만들고 싶었다"고 비혼 출산에 대한 아쉬움을 고백했다.한편 사유리는 2020년 미혼 상태로 정자를 기증받아 아들 젠을 출산해 화제를 모은 바 있다. 현재 그는 싱글맘으로서 홀로 젠을 양육하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr