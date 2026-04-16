김동완 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, 김동완 SNS

그룹 신화 멤버 김동완이 코미디언 이수지의 유치원 교사 패러디 영상에 소신을 밝혔다.15일 김동완은 자신의 SNS에 "개그맨 이수지의 유치원 교사 콘텐츠. 교육자를 존중하지 않으면서 기대하는 모순을 있는 그대로 드러낸 것뿐일지도 모르겠다"는 장문의 글을 게재했다.그는 "훈육이라는 단어 자체가 점점 조심스러워지고, 현장은 점점 더 위축돼 왔다"며 "운동회, 소풍, 수학여행 같은 작은 사회 경험들이 사라지거나 축소되는 흐름 속에서 아이들이 배워야 할 관계와 충돌은 오히려 밖으로 밀려난다"고 쓴소리를 서슴치 않았다.또한 "교육자라는 울타리 안에서 덜 다치며 경험해야 할 것들을 결국 더 거친 사회로 나가 무방비 상태로 맞닥뜨리게 된다. 가장 큰 피해는 아이들이 감당하게 된다"며 "교육자의 권위를 지켜주지 않는 이상, 필요한 교육과 교육자는 점점 사라질지도 모른다"고 교육 현장에 일침을 가했다.앞서 이수지는 7일 자신의 유튜브 채널 '핫이슈지'에 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간 [휴먼다큐 진짜 극한직업]'이라는 제목의 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 유치원 교사 이민지 캐릭터로 열연해 그들의 현실적인 애환을 완벽 고증했다. 해당 영상은 공개 일주일 만에 약 480만 조회수를 기록하며 화제를 모았다.한편 김동완은 논란의 SNS 발언으로 과거 여러 차례 구설수에 오른 바 있다. 그는 지난 2월 성매매 합법화 취지로 해석될 수 있는 발언을 게재해 비판을 받았다. 이어 지난달에는 과거 음주 운전 전력이 있는 MC 딩동의 여성 방송인 폭행 사건 발생 직후 그를 공개적으로 응원했다가 논란이 커지자 게시글을 삭제하고 해명에 나서기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr