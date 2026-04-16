이지혜♥문재완, 양아들 생겨…가족사진도 찰칵

방송인 이지혜에게 양아들이 생겼다.16일 이지혜는 남편과의 여행에서 양아들이 생겼음을 고백했다. 두 사람은 정동진 여행에서 만난 양아들과 가족사진을 남기기도 했다. 이지혜는 양아들에게 받은 선물도 공개했다.앞서 이지혜는 지난해 11월 유튜브 채널을 통해 인중 축소술을 받았다고 고백한 바 있다.이지혜는 "인중 축소술이 유행이더라. 내 인중이 거짓말 안 하고 4cm다. 내 인중이 길긴 길다. 나이가 들며 더 길어진 것도 있다. 실리프팅 댓글 중 계속 눈에 띄는 게 나더러 인중 수술을 하라고 오더가 들어오더라. 나는 콤플렉스라 줄이고 싶은데 오히려 그러니까 조금 많이 흔들렸다"고 수술 이유를 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr