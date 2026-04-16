남편이 연매출 500억원대 CEO라고…‘핱시3’ 박지현, 사모님 OOTD

‘하트시그널’ 박지현이 새 옷을 입고 나들이를 떠났다.15일 박지현은 봄을 즐기러 외출을 한 모습을 게재했다. 단아하고 청순한 모습을 자랑했다.박지현은 2020년 방송된 채널A 연애 예능 ‘하트시그널’ 시즌3에 출연해 ‘몰표녀’로 인기를 모으며 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 이후 그는 16살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다. 남편은 2021년 기준 연매출 500억원대의 중소기업 대표로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr