이미지 크게보기 사진 = ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’

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‘나는 솔로’ 31기 최초 중도 퇴소자는 현숙으로 밝혀졌다.15일 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 31기 솔로남녀의 첫 데이트 현장이 펼쳐졌다.앞서 ‘31기 공유 닮은꼴’ 경수가 솔로녀들의 관심을 한몸에 받은 가운데, 이번 첫 데이트 선택은 여자들의 결정으로 진행돼 눈길을 끌었다.하지만 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 데이트 도중 출연자가 갑작스럽게 자리를 떠나는 이례적인 장면이 그려지며 시청자들의 시선을 붙잡았던 것.여성들의 선택으로 매칭이 이뤄졌고, 상철은 영숙과 현숙의 선택을 받아 2 대 1 데이트에 나섰다. 세 사람은 함께 식당으로 이동하며 대화를 이어가던 중, 분위기가 급격히 바뀌는 순간을 맞았다.이동 중 현숙의 휴대전화가 울렸다. 전화를 받은 그는 짧은 대화를 나눈 뒤 표정이 굳었고, 곧바로 상황을 정리하려는 듯 말을 꺼냈다. 현숙은 “아빠”라고 부르며 통화를 이어가다가 “중간에 가야 할 것 같다”고 조심스럽게 말했다.식당에 도착한 이후에도 분위기는 달라지지 않았다. 현숙은 자리에 앉자마자 양해를 구했다. 그는 “급하게 부모님 연락을 받았는데 집에 일이 생겼다”며 “집에 복귀해야 할 것 같다”고 설명했다.이어 “죄송합니다. 들어가 보겠습니다”라고 덧붙이며 결국 퇴소를 결정했다. 갑작스러운 상황에 함께 있던 상철과 영숙도 당황한 기색을 감추지 못했고, 두 사람은 현숙을 배웅하며 상황을 받아들였다.현숙은 짧은 인사를 남긴 뒤 곧바로 자리를 떠났고, 솔로나라를 빠르게 빠져나가는 모습이 이어졌다. 예상하지 못한 이탈에 데이트 구도 역시 단숨에 바뀌었다. 자연스럽게 상철과 영숙의 1 대 1 데이트가 이어지게 된 것이다.데이트 중 갑작스런 ‘중도 퇴소’ 사태에 스튜디오에서도 놀라움이 이어졌다. MC 송해나는 “집에 간다고요?”라며 상황을 되짚었고, 데프콘은 “이게 잘된 일인지 부담인지 모르겠다”고 말하며 남겨진 출연자들을 걱정했다. 이어 “현숙이 잘 복귀했기를 바란다”고 덧붙이며 상황을 마무리했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr