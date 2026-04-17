한고은 / 사진 = 한고은 유튜브 채널

배우 한고은이 남편 신영수와의 명절날 부부 싸움 에피소드를 전했다.16일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '결혼 11년 만에 처음 캠핑 간 한고은 부부가 하루종일 먹고 마시는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 한고은과 신영수는 글램핑장을 찾아 신혼 데이트를 즐겼다.한고은은 “요즘 자꾸 봄바람이 불고 하늘이 선명해서 마음이 설렌다. 그래서 글램핑을 가보려고 한다”며 “캠핑을 한 번도 못 가봐서 글램핑으로 시작해보겠다. 남들이 하는 것도 다 해보고 싶어서 이것저것 준비했다”고 기대감을 표했다.글램핑장에 도착한 한고은은 닭수육부터 원팬 로제파스타, 크림 연어 스테이크 등을 금세 완성해 뛰어난 요리 실력을 자랑했다. 그는 “진짜 맛있다”며 연신 감탄하는 남편 신영수에 “여보 나랑 11년 동안 살아줘서 고맙다. 좋은 데 왔으니까 마음 속 깊은 곳에 담아뒀던 말 있으면 해 봐”라고 말했다.신영수는 “11년 살면서 어떻게 한 번도 안 미울 수가 있겠냐”고 솔직하게 털어놓으며 서로가 미웠을 때를 허심탄회하게 얘기해보자고 제안했다. 이에 한고은은 “명절에 킹크랩을 사서 갔는데 (남편이) 뭐라고 했다. 지금 생각해도 화가 난다”고 말했고 신영수는 “진짜 미웠겠다. 미안하다. 지금 같으면 상상도 할 수 없는 일이다”라고 사과하면서도 “이 얘기 그만하자. 무슨 재미냐”고 급하게 마무리해 웃음을 안겼다.한편 한고은은 2015년 4세 연하의 신영수와 결혼했다. 신영수는 결혼 후 아버지 병간호 등을 이유로 직장을 그만뒀으며 이후 7년간 무직인 것으로 전해졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr