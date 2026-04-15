윤진이 / 사진 = 윤진이 SNS

배우 윤진이가 지인의 사교육비 규모에 깜짝 놀랐다.14일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '제이의 도파민 터지는 생일파티'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 윤진이는 첫째 딸 제이의 생일을 맞아 지인 가족과 함께 호텔에서 생일 파티를 열었다.공개된 영상에서 그는 지인과 다양한 교육 정보를 공유 받으며 사교육 토크를 이어갔다. 지인은 두 차례의 조기 교육 프로그램을 시켰다고 밝혔다. 이에 윤진이는 "돈이 너무 많이 드는 거 아니냐"고 놀라움을 표했다.지인은 "첫째 때는 정말 많이 투자했다. 다 해줬다"며 "사교육은 한 번 발을 들이면 빠져나오기 어렵다. 학원 학비가 월 500만 원 수준"이라고 전했다. 윤진이는 "달에 500만 원이면 2년이면 1억이냐"고 되물었고 지인은 "국제학교를 다니는 친구는 학비만 8천만 원 수준이고 환율 오르면 1억까지도 가능하다. 그 아이는 초등학교 6학년인데 새벽 1시에 잔다. 그 모습을 보고 사교육을 내려놨다"고 덧붙였다.한편 윤진이는 2022년 금융계 종사자와 결혼해 슬하에 2녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr