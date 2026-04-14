'솔로지옥3' 최혜선, 한국 떠났다…해외가니 과감한 노출

넷플릭스 ‘솔로지옥3’를 통해 인지도를 쌓은 최혜선이 포르투갈 리스본으로 떠났다. 최근 최혜선은 리스본에서의 모습을 여러 장의 사진을 통해 보여줬다.
공개된 사진 속 최혜선은 바스트 라인이 드러난 원피스를 입고 여리여리한 몸매를 뽐냈다. 리스본 구석구석을 탐방하는 모습이다.
최혜선은 ‘솔로지옥3’ 출연 이후 얼굴을 알렸다. 최근에는 웨이브 오리지널 리얼리티 ‘피의 게임3’에서도 존재감을 발휘했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
공개된 사진 속 최혜선은 바스트 라인이 드러난 원피스를 입고 여리여리한 몸매를 뽐냈다. 리스본 구석구석을 탐방하는 모습이다.
최혜선은 ‘솔로지옥3’ 출연 이후 얼굴을 알렸다. 최근에는 웨이브 오리지널 리얼리티 ‘피의 게임3’에서도 존재감을 발휘했다.
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