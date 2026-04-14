'솔로지옥3' 최혜선, 한국 떠났다…해외가니 과감한 노출

넷플릭스 ‘솔로지옥3’를 통해 인지도를 쌓은 최혜선이 포르투갈 리스본으로 떠났다.최근 최혜선은 리스본에서의 모습을 여러 장의 사진을 통해 보여줬다.공개된 사진 속 최혜선은 바스트 라인이 드러난 원피스를 입고 여리여리한 몸매를 뽐냈다. 리스본 구석구석을 탐방하는 모습이다.최혜선은 ‘솔로지옥3’ 출연 이후 얼굴을 알렸다. 최근에는 웨이브 오리지널 리얼리티 ‘피의 게임3’에서도 존재감을 발휘했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr