그룹 아이브 멤버 장원영이 일상을 공유했다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 바쁜 스케줄 속에서도 자기 관리를 게을리하지 않는 면모를 보였다.장원영은 지난 13일 자신의 인스타그램에 "Protagonist🫦🌬️"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 자신의 일상을 틈틈이 기록한 모습. 특히 그는 바쁜 스케줄 속에도 시집을 읽는가 하면 운동까지 게을리하지 않는 등 부지런한 면모를 보여 눈길을 끌었다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 23일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr