아옳이, 66억원 펜트하우스 매입하더니…1등석 비행기인가

크리에이터 아옳이가 해외로 떠났다.최근 아옳이는 “올라푸칭구덜!!!! 나 어디가게욤^ㅁ^ 오랜만에 멀리가서 신나 -!!!!!💖 어디가는지 맞추는 선착순 세명!!!!!!!!!!!>< 기념품초콜렛 보내드릴게요 캬캬 ✈️”라고 적었다.공개된 사진 속 아옳이는 공항과 비행기에서 인증샷을 남긴 모습. 올 화이트룩으로 입고 군살 제로인 바디라인을 뽐냈다.한편 아옳이는 최근 서울 강남구 삼성동에 위치한 펜트하우스를 공개했다. 아옳이는 해당 아파트를 약 66억 원에 매입한 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr