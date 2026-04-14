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고준희 / 사진 = 고준희 유튜브 채널

배우 고준희(40)가 비혼 출산 의사를 표했다.13일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '먹고 다니고 | SNL 이수지 키링남 규원이와 인생 곱창 먹방 | 신도림 곱창 맛집'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 고준희는 코미디언 김규원과 만나 결혼 토크를 나눴다.그는 "난 아직 숙제가 남았다"고 말문을 열었다. 이에 김규원은 "누나는 결혼을 저랑 하려고 기다리시는 거냐. 아니면 다른 사람이 있냐"고 물어 웃음을 안겼다. 고준희는 "결혼보다 애를 먼저 낳고 싶다"고 비혼 출산에 대한 소신을 밝혔다. 이어 "엄마가 이걸 보고 있을텐데"라고 걱정하면서도 "우리나라가 조금 더 깨어 있어야 된다고 생각한다"고 전했다.한편, 고준희는 지난 1월 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연해 모태솔로 연애 프로글매에 푹 빠진 모습을 공개했다. 그는 "남의 연애 보는 게 제일 재밌다"며 "가장 최근 연애는 작년"이라고 꾸밈없는 연애사를 공개해 눈길을 끌었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr