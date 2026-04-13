21기 옥순, 촬영 끝나니 살빠졌네…에겐력 200% 뿜뿜

‘나는 솔로’ 21기 옥순이 에겐력을 뽐냈다.21기 옥순은 최근 “에겐녀 200%”라는 글을 적었다. 공개된 사진 속 21기 옥순은 핑크색 블라우스와 치마를 입고 봄처녀다운 모습을 보였다.한편 ENA, SBS Plus '나는 솔로'에 출연해 얼굴을 알린 1995년생 옥순은 중앙대학교에서 현대 무용 전공 후 현재는 필라테스 센터를 운영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr