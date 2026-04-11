이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’ 가수 박서진이 동생 효정의 교통사고 후유증에 걱정을 내비쳤다.11일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 최근 교통사고로 병상에 누운 효정과 그를 지극정성으로 돌보는 박서진의 사연이 공개됐다.앞서 아버지의 뇌혈관 질환과 어머니의 갑상샘암 의심 소식으로 가슴 아픈 시간을 보냈던 박서진은 동생 효정까지 차를 타고 이동하던 중 터널 내 추돌사고를 당한 것.박서진은 “블랙박스 영상을 보니 TV에서나 보던 큰 사고였다”며 특히 의사로부터 “자칫하면 신경 마비로 이어질 수 있다”라는 소견을 듣고 충격을 받았다고.박서진은 “머리를 띵 맞은 것 같았다”며 동생 효정이 “찌릿찌릿하다”며 통증을 호소한 후 걱정이 더 커졌다고 말했다. 이를 듣던 MC 은지원도 “찌릿찌릿하다는 건 신경에 문제가 있는 거 아니냐”고 걱정했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr