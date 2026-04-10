박은영 / 사진 = 박은영 SNS

박은영 / 사진 = 박은영 SNS

넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 출연해 '중식 여신' 타이틀을 얻은 박은영 셰프가 결혼식을 한 달 앞두고 브라이덜 샤워 현장을 공개했다.10일 박은영은 자신의 SNS에 지인이 준비한 브라이덜 샤워 현장 사진을 게재했다. 이날 박은영은 면사포를 쓴 채 풍선을 들고 환하게 미소 지었다. 공개된 사진에는 "5월의 신부 은영이 축하해", "브라이덜 샤워" 등 지인들의 애정 어린 축하 문구가 함께 적혔다. 그 주변에는 화사한 꽃다발과 아기자기한 데코가 더해져 따뜻한 분위기를 자아냈다.특히, 이번 브라이덜 샤워는 손종원 셰프가 운영하는 미슐랭 1스타 한식당 이타닉가든에서 진행돼 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 박은영은 브라이덜 샤워를 마친 후 디저트와 와인을 즐기며 지인들과 시간을 보낸 것으로 전해졌다. 해당 사진에는 "여동생 챙기는 종원 셰프님"이라는 문구도 포착돼 훈훈함을 더했다.앞서 박은영은 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연해 결혼 소식을 알렸다. 방송 당시 그는 예비 신랑과의 첫 만남에 대해 "소개팅으로 만났는데 한 번은 잘 안 됐다가 시간이 지나 다시 만나게 됐다"고 설명했다.한편 박은영 셰프는 오는 5월 중구 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예비 신랑의 직업은 의사로 알려져 눈길을 끌었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr