권은비,

가수 권은비가 모바일 MORPG '드래곤네스트 월드'(DragonNest World) 홍보 모델로 나섰다.㈜아이덴티티게임즈는 '드래곤네스트 월드'의 정식 서비스를 시작하며 권은비를 홍보 모델로 발탁했다고 밝혔다. 권은비는 건강미 넘치는 이미지와 강렬한 퍼포먼스로 주목받아 온 만큼, 게임이 지향하는 역동적인 액션 콘셉트와 시너지를 낼 것으로 기대를 모은다.'드래곤네스트 월드'는 전 세계 누적 이용자 2억 명을 기록한 액션 RPG '드래곤네스트' IP를 기반으로 한 모바일 후속작이다. 원작 특유의 타격감과 속도감 있는 전투를 모바일 환경에 맞춰 재구성한 것이 특징이다.특히 간편한 조작을 바탕으로 회피와 반격 중심의 실시간 수동 전투를 구현해 액션 RPG 특유의 재미를 살렸다. 여기에 직업별로 차별화된 전투 스타일과 보스 패턴 공략 요소를 더해 몰입감을 높였다.정식 출시를 기념한 '런칭 기념 축제' 이벤트도 함께 진행된다. 이용자는 성장의 길, 챌린지 콘텐츠, 이벤트 던전 등 다양한 플레이를 통해 '축제 시드'를 획득할 수 있으며, 이를 이벤트 전용 상점에서 여러 보상으로 교환할 수 있다.이벤트 보상으로는 탈것 '아이디얼호 mk-0'를 비롯해 날개 코스튬, 축제 테마 아이템, 각종 강화 및 성장 재화 등이 준비됐다. 초반 플레이에 실질적인 도움을 주는 구성이다.아이덴티티게임즈 관계자는 "'드래곤네스트'의 핵심 재미인 정통 액션을 모바일에서도 구현하는 데 집중했다"며 "출시 이후에도 다양한 이벤트와 콘텐츠 업데이트를 통해 이용자 만족도를 높여 나갈 것"이라고 전했다.한편 '드래곤네스트 월드'는 구글플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 서비스된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr