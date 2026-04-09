모델 겸 방송인 이현이가 프리미엄 디자이너 모자 브랜드 신저(SHINJEO)의 '2026 S/S 컬렉션 프리뷰'를 찾아 자리를 빛냈다.이현이는 지난 8일 서울 강남구 신저 쇼룸에서 열린 'SHINJEO 26 S/S 컬렉션 프리뷰' 행사 첫날 현장을 방문했다. 이번 프리뷰는 26SS 컬렉션을 처음 공개하는 자리로, 일상과 여행 등 다양한 라이프스타일에 어우러지는 신제품을 선보이는 행사다.이날 이현이는 버킷햇 스타일의 '모니엘(Moniel)'과 시즌 대표 상품인 '원마일 선바이저(One Mile Sun Visor)'를 착용하며 눈길을 끌었다. 두 제품 모두 강력한 자외선 차단 기능을 갖춘 것이 특징이다.이현이가 착용한 '모니엘'은 일상은 물론 여행지에서도 활용할 수 있는 캐주얼 버킷햇이다. 가볍고 유연한 소재를 사용해 편안한 착용감을 높였고, 내부 벨크로 밴드를 적용해 사이즈 조절도 가능하다.함께 선보인 '원마일 선바이저'는 장시간 착용에도 부담이 적은 편안한 소재를 적용했으며, 돌돌 말아 휴대할 수 있는 구조로 실용성을 더했다.신저는 기능성과 스타일의 균형을 바탕으로 전체 룩의 완성도를 높이는 디자인을 지향해왔다. 특히 최근 자외선 차단에 대한 관심이 높아진 흐름에 맞춰 선바이저와 버킷햇 아이템을 중심으로 양산 라인을 강화하고 있다.신저 관계자는 "신저는 일상과 여행 등 다양한 순간에 자연스럽게 어우러지는 디자인을 지향한다"며 "이번 컬렉션을 통해 실용성과 스타일을 동시에 만족시키는 브랜드 가치를 경험하시길 바란다"고 전했다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr