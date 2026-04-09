배우 고현정이 놀라운 다리 길이를 보여주고 있다. / 사진=고현정 SNS

사진=고현정 SNS

배우 고현정이 놀라운 다리 길이를 자랑했다.고현정은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 고현정이 봄나들이를 나온 모습. 분홍빛 셔츠에 데님 청바지를 착용한 그는 대학생 같은 분위기를 뽐냈다. 특히 고현정은 마른 몸매와 카메라 구도로 인해 2m가 훌쩍 넘는 다리 길이를 보여 눈길을 끌었다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만, 그해 돌연 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴했다. 이후 슬하에 1남 1녀를 낳았으나 2003년 합의 이혼했다. 양육권은 정용진이 가져갔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr