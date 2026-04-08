이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’

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15년 만에 재결합한 그룹 씨야가 전 소속사를 폭로했다.8일 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’에는 ‘남규리 고백 “소개팅 못하는 병에 걸렸어요” 씨야 연애 최초 공개 터졌다!’라는 제목의 영상이 게재됐다.최근 15년 만에 재결합한 그룹 씨야가 팬미팅을 통해 오랜만에 팬들과 만났다. 이날 진행을 맡은 하지영은 팬미팅 중 과거 어려웠던 시절을 언급하며, 멤버들의 솔직한 이야기를 끌어냈다.이보람은 당시를 회상하며 “시간이 없어서가 아니라 정말 돈이 없었다. 식당에서도 쫓겨나고, 회사에서 숙소 옆 식당에서 밥을 먹으라 했는데 ‘안녕하세요’ 하니 나가라더라. 회사에서 결제를 해준다 해도 안 해주니까 나가라 했다. 외상 결제가 3개월이나 밀렸다”고 폭로해 충격을 안겼다.이어 “집에는 시리얼과 컵라면밖에 없었다. 팬들이 보기에는 연예인이 모두 부유해 보이지만, 사실 우리는 돈을 벌지 못했다. 연예인이라는 직업이 빛 좋은 개살구라는 걸 깨달았다”고 털어놨다.남규리는 “개인 활동이 늘어나면서 오해가 쌓였고, 좋은 얘기는 덜 중요하게, 안 좋은 얘기는 더 크게 들릴 수 있었다. 그러다 보니 불화까지 이어졌다”며 당시 분위기를 전했다.이보람도 “언니가 전화를 걸어 ‘너희가 이렇게 했다던데 맞냐?’라고 물어보며 거짓말로 우리를 이간질하려 했던 사실이 드러났다”고 폭로했다.남규리는 “행사를 하루 종일 돌면 휴게소에서 라면에 밥을 말아 먹고, 급하게 빵 조각이나 삼각김밥으로 끼니를 때워야 했다. 막상 밖에 나가면 팬들이 쫓아오고, 숙소에 돌아오면 바닥에 신문지 깔고 개미가 기어다니는 상황에서 컵라면을 먹었다.이런 현실과 외부 이미지의 괴리감이 커서 아티스트의 자존감이 생겨야 하는데 유약해질 수밖에 없었다”고 회상했다.마지막으로, 이보람은 씨야 전 소속사에 대해 “저희를 언니(남규리)를 이간질 시키려고 했다. 나는 'CCTV 돌려봐도 된다'고 얘기했고, 언니는 '그렇지?'라고 했고 푼 적도 있었다"고 폭로했다.또 재결합을 할 수 있었던 이유에 대해서도 이보람은 "두려움도 있었지만 씨야, 팬들 딱 그 단어들로 뭉칠 수 있었다"고 멤버와 팬들에게 고마움을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr