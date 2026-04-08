[공식] 알파드라이브원 김건우, "활동 중단, 팬 콘서트 불참 예정"

그룹 알파드라이브원 멤버 김건우가 활동 중단 소식을 알렸다.8일 소속사 웨이크원에 따르면 김건우는 준비 중인 활동 및 팬 콘서트에 불참한다. 당분간 알프드라이브원은 리오, 준서, 아르노, 상원, 씬롱, 안신, 상현의 7인 체제로 활동할 예정이다.이날 웨이크원은 "소속 아티스트가 안정적인 환경에서 활동에 전념할 수 있도록 지원하고, 아티스트로서 요구되는 기본적인 태도와 기준을 갖출 수 있도록 관리해야 하지만 이를 충분히 이행하지 못한 점에 대해 무겁게 책임을 느끼고 있다"고 말문을 열었다.웨이크원은 연습생 시절 김건우의 부적절한 발언 논란을 언급하며 "해당 사안은 데뷔 전 콘텐츠 촬영 현장에서 발생했다. 당시 김건우는 마이크가 켜진 상태임을 인지하지 못한 채 적절하지 못한 표현으로 불만을 표출했다"고 설명했다. 이어 "해당 발언은 특정인을 향한 비난이나 인신공격은 아니었으며 혼잣말 형태로 나온 것이다"라고 덧붙였다.웨이크원은 "그러나 이는 어떠한 경우에도 부적적한 발언이었다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 현장 관계자분들께 다시 한 번 깊이 사과드리며 팬 여러분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 죄송하다"는 심경을 전했다. 또한 "사건 이후 제작진에게 사과의 뜻을 전했으며 상호 간 소통으로 마무리된 사안으로 판단했다. 제작진에 추가적인 부담이나 누를 끼칠 수 있다는 점을 고려해 별도의 입장을 밝히지 않았다"고 해명했다.김건우 소속사 측은 온라인 상에서 확산된 의혹에 대해서는 선을 그었다. 웨이크원은 "온라인을 통해 사실과 다른 여러 의혹이 제기됐고 각 내용의 사실 여부를 확인하는 과정이 길어져 입장 표명이 지연됐다"며 "김건우는 이번 일을 깊이 반성하고 있다. 당사와의 논의 끝에 김건우는 자기 성찰의 시간을 갖기로 결정했다"고 전했다.이날 김건우는 자필 편지를 게시하며 "저의 성숙하지 못한 언행으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드리고 실망스러운 모습을 보여드렸다"며 "이번 일을 통해 저의 행동이 얼마나 어리석었는지, 제가 얼마나 부족한 사람인지 절실히 느꼈다. 앞으로 매 순간 책임감을 가지고 행동하며 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 깊게 반성하고 주의하겠다"고 사과했다.앞서 김건우는 지난 1월 콘텐츠 촬영 도중 스태프에게 욕설을 했다는 의혹에 휩싸인 바 있다. 이어 지난해 Mnet '보이즈 2 플래닛' 출연 중 과거 연습생 생활 중 '왕'으로 불리며 편애 받았으며 몇몇 직원들과 사적으로 여행을 가며 공금 횡령을 했다는 폭로가 제기되기도 했다. 당시 김건우는 폭로 제기 4일 만에 웨이크원 공식 인스타그램을 통해 자필 사과문을 게재하고 고개 숙였다.안녕하세요. 웨이크원입니다.먼저 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원)을 아끼고 응원해 주시는 팬 여러분께 입장 표명이 늦어진 점 깊이 사과드립니다.당사는 소속 아티스트가 안정적인 환경에서 활동에 전념할 수 있도록 지원하고, 아티스트로서 요구되는 기본적인 태도와 기준을 갖출 수 있도록 관리해야 합니다. 그러나 이를 충분히 이행하지 못한 점에 대해 무겁게 책임을 느끼고 있습니다.온라인상에서 제기된 김건우의 발언과 관련해 사실관계를 말씀드립니다. 해당 사안은 데뷔 전 콘텐츠 촬영 현장에서 발생했습니다. 당시 김건우는 마이크가 켜진 상태임을 인지하지 못한 채 적절하지 않은 표현으로 불만을 표출했습니다. 해당 발언은 특정인을 향한 비난이나 인신공격은 아니었으며, 혼잣말 형태로 나온 것이었습니다. 그러나 이는 어떠한 경우에도 부적절한 발언이었습니다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 현장 관계자분들께 다시 한번 깊이 사과드립니다. 또한 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 죄송합니다.사건 직후 제작진에 사과의 뜻을 전했으며, 당사는 상호 간 소통으로 마무리된 사안으로 판단했습니다. 또한 제작진에 추가적인 부담이나 누를 끼칠 수 있다는 점을 고려해 별도의 입장을 밝히지 않았습니다. 그러나 이후 온라인을 통해 사실과 다른 여러 의혹이 제기되었고, 각 내용의 사실 여부를 확인하는 과정이 길어져 입장 표명이 지연되었습니다. 본 사안 외 현재 온라인상에서 제기되고 있는 여러 의혹은 사실이 아닙니다. 확인되지 않은 내용의 무분별한 유포는 자제해 주시기를 부탁드립니다. 그럼에도 불구하고 여러분께 신속히 설명드리지 못한 점은 당사의 명백한 판단 부족이었습니다.김건우는 이번 일을 깊이 반성하고 있습니다. 당사와의 논의 끝에 김건우는 자기 성찰의 시간을 갖기로 결정했습니다. 이에 김건우는 현재 준비 중인 활동 및 팬 콘서트에 참여하지 않습니다. 당분간 ALPHA DRIVE ONE은 김건우를 제외한 7인 체제로 활동할 예정입니다. 다만 활동 중단 이전에 촬영 및 제작이 완료된 방송 및 일부 콘텐츠는 약속된 일정에 따라 공개될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.당사는 대·내외 커뮤니케이션 방식 전반을 점검하는 한편, 아티스트 관리 체계 역시 함께 돌아보고 있습니다. 부족했던 부분을 면밀히 점검해 관련 기준과 관리 체계를 보완하고, 향후에는 보다 신속하고 책임 있는 안내가 이루어질 수 있도록 대응 프로세스를 정비하겠습니다. 아울러 유사한 사례가 재발하지 않도록 아티스트에 대한 교육과 지원도 지속적으로 강화해 나가겠습니다.ALPHA DRIVE ONE은 하나의 꿈을 향해 나아가고 있는 팀입니다. 모든 멤버가 안정적인 환경 속에서 활동할 수 있도록 소속사로서 더욱 노력하겠습니다. 팬 여러분의 따뜻한 응원과 관심 부탁드립니다.웨이크원 드림이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr