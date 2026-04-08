사진 제공｜KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 하루가 상위 1% 빵벅지 파워를 뽐내며 베이비 ‘칭기즈 칸’에 등극한다.8일 방송되는 ‘슈돌’ 616회는 ‘무럭무럭 한 뼘 더 자란 하루’편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 축구, 수영, 클라이밍 등 다양한 운동을 마스터하며 상위 1% 허벅지를 자랑해온 하루가 이번에는 장난감 말까지 섭렵한다.핫핑크 하루가 시선을 사로잡은 가운데, 하루의 운동 신경이 폭발한다. 하루는 장난감 말에 올라타자마자 오동통한 빵벅지에 힘을 주며 추진력을 얻은 뒤 풀파워로 몸을 흔들기 시작한다. 앙증맞은 두 손으로 손잡이를 꽉 잡은 하루는 몸을 들썩이며 완벽한 리듬감을 뽐낸다. 처음 도전한 장난감 승마임에도 불구하고 신나게 질주하는 하루의 모습은 마치 몽골의 ‘칭기즈 칸’을 연상케 해 감탄을 자아내고, 심형탁은 “승마를 시켜야 하나”라며 행복한 고민에 빠진다고. 하루는 장난감 말이 재밌는 듯 배시시 미소까지 지어 랜선 이모, 삼촌들의 심장을 저격한다.그런가 하면 승마로 탄력 받은 빵벅지 힘을 이용해 하루는 무려 9걸음 걷기에 성공한다. 하루는 떡 뻥을 보자마자 하체에 풀파워로 힘을 주더니 벌떡 일어선 것. 하루는 “이얍!”이라는 깜찍한 기합과 함께 목표물을 향해 한 걸음씩 내딛어 떡 뻥 습득에 성공한다. 랄랄은 “하루 진짜 잘 걷는다”라며 감탄을 감추지 못했다는 후문이다.상위 1% 빵벅지 파워로 승마와 걸음마 모두 성공한 하루의 놀라운 성장기는 ‘슈돌’ 본방송에서 만날 수 있다.KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr