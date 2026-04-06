이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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배우 이범수가 이혼 이후 심경을 털어놨다.5일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 이범수가 혼자 생활하는 모습이 예고를 통해 공개됐다.이날 방송 말미, 이범수는 혼자 사는 집에서 등장해 눈길을 끌었다. 특히 그는 은행 업무를 보던 중 익숙하지 않은 모습으로 당황하는 장면이 포착됐다. 휴대폰으로 계좌이체를 하지 못해 난처해했고, 주차비를 내기 위해 5만 원권을 천 원권으로 바꾸는 모습도 그려졌다.무엇보다 이범수는 그간의 개인사를 직접 언급했다. 그는 “많은 분들이 아시겠지만 2~3년 개인 가정사가 있었다”며 “슬프고 아프고 남사스러운 일로 TV를 틀고 싶지 않았다”고 말했다.이어 “완전히 혼자가 됐다. 정말 힘들더라, 정말 힘들었다”고 덧붙이며 힘들었던 시간을 고백했다.앞서 이범수는 통역사 이윤진과 지난 2010년 재혼해 1남 1녀를 두었지만, 2023년 12월 파경설이 불거진 뒤 이혼 절차를 밟아왔다. 이후 지난 2월, 소속사를 통해 “원만한 합의로 법적 절차를 마무리했다”고 밝힌 바 있다.이 가운데 방송을 통해 처음으로 공개되는 이범수의 근황과 향후 이야기에 관심이 모이고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr