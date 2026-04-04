'김하온과 열애설' 과즙세연, 결국 폭로했다…"유명 래퍼, 호감 보이며 먼저 DM 보내" [종합]

과즙세연, 김하온./사진제공=과즙세연 SNS, 엠넷 '쇼미12'

BJ 과즙세연이 방시혁 하이브 의장을 비롯한 연예인들과의 에피소드를 밝혔다.지난 3일 유튜브 채널 '뷰티풀너드'에는 ‘하이브 주가 떡락 시켜놓고 제로투로 30억 땡긴 음지 여캠 과즙세연’이라느 제목의 영상이 게재됐다.이날 공개된 영상에서 과즙세연은 방시혁 의장과 LA 동행 영상에 발각된 것에 대해 “해외 길거리 유튜브 영상에 우연히 포착된 것을 한 누리꾼이 알게 된 거다. 마침 내가 당일(영상 속 옷과) 같은 옷을 입고 찍은 사진을 올린 것을 대조해 알려지게 됐다”고 설명했다.그는 방시혁 의장과 스캔들이 불거진 후 연예계들의 태도가 돌변했다고 폭로했다. 그는 “유명 래퍼가 내게 호감을 보이며 DM(다이렉트 메시지)을 보냈었는데, 방 의장과 관련 기사가 터지자마자 메시지를 모두 취소하고 삭제하더라”고 말했다.이어 “이름만 대면 알 만한 유명 배우도 어디서 마주친 후 내 계정을 팔로우했다가 몰래 취소했더라. 축구 선수와 유명인들도 내 인스타그램 스토리에 하트를 누른 적이 있다”고 밝혔다.과즙세연은 자신의 이상형에 대해 "난 한결같다. 사막여우 느낌에 족제비, 강아지를 섞은 스타일"이라며 "이도현 배우 진짜 좋아했다. 투어스 신유, 스트레이키드 현진 같은 스타일이 좋다"고 말했다. 수학 1타 강사 정승제가 자신의 댄스 영상에 ‘좋아요’를 누른 것에 대해서는 “실수로 누를 수도 있고, 사람인데 볼 수도 있다”고 했다.한편, 과즙세연은 2024년 11월 래퍼 김하온과 열애 의혹이 불거졌다. 그는 당시 서울의 한 호텔에서 자신의 생일파티를 열었다며 "사랑하는 사람들이 만들어준 최고의 날"이라고 썼다. 생일파티 현장을 SNS에 공개하던 중 김하온과 함께 찍은 사진을 업로드한 과즙세연은 급하게 사진을 삭제해 되려 추측을 유발했다. 이에 일부 팬들은 김하온과의 관계를 묻는 질문을 남기기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr