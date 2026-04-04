개그맨 양상국./사진=텐아시아B

개그맨 양상국이 ‘놀면 뭐하니’ 출연 전과 후 180도 돌변한 모친의 반응을 전한다./사진제공=MBC

개그맨 양상국이 ‘놀면 뭐하니?’ 출연 전과 후로 180도 달라진 모친의 반응을 전한다.4일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘찰스 왕세자(현재 국왕)’ 닮은꼴 ‘김해 왕세자’ 양상국의 서울 행차 편으로 꾸며진다. 유재석과 주우재는 수행원으로, 하하와 허경환은 왕실견으로 분한다.‘촌놈들의 전성시대’ 편을 연달아 히트시키며 예능 대세가 된 양상국은 모친의 반응을 전해 눈길을 끈다. ‘놀면 뭐하니?’를 떨떠름한 기색으로 보던 모친이 예고편에 아들의 얼굴이 나오자마자 돌변하는 반응을 보였다는 것. 모친의 태세전환에 모두가 웃음이 빵 터졌다고 해 궁금증을 자극한다.양상국은 박명수, 정준하가 출연한 ‘쉼표, 클럽’ 방송 다음 회차로 자신이 출연한 ‘촌놈들의 전성시대’가 방영될 줄 몰랐다면서, “그 다음에 더 센 출연자가 나와야 하는데 제가 나와서 놀랐다”고 솔직하게 셀프 평가를 내린다.이에 절친 허경환은 “대박 상품도 실패해서 나오는 경우가 있다”라고 비유를 해 모두를 폭소케 한다. ‘놀면 뭐하니?’는 이날 오후 6시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr