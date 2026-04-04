다다 10남매의 돌잔치가 열렸다./사진제공=MBC

다다 10남매의 돌잔치가 열렸다./사진제공=MBC

‘K-동물아버지’ 동물 유튜버 이강태와 그의 ‘내연견’ 다다, 그리고 전국 각지로 입양된 다다의 아기들과 그 가족이 총출동한 견생 첫 돌잔치 현장이 공개된다.4일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 392회에서는 SNS에서 폭발적인 인기를 끌었던 ‘다다 베이비’의 근황이 공개된다. 이강태가 지난 첫 출연 당시, 임시보호 중이던 다다를 가족으로 정식 입양하는 과정으로 뭉클한 감동을 불러일으켰다. 이번에는 전국 각지로 입양된 10남매와 다다의 만남을 예고하며 기대를 더한다.다다가 10마리의 새끼를 출산한 지 1주년. 이에 ‘다다 베이비’의 돌잔치가 개최된다. 출생 당시 손바닥보다 작았던 보리, 옥순, 순이, 청산, 대전, 루키, 왕밤, 오곡이, 순욱이. 이 ‘꼬물이’들이 어느덧 늠름한 성견으로 성장해 전국의 입양 가족들이 한마음으로 모여 성대한 축하 파티를 연다. 바다 건너 캐나다로 입양 간 ‘바다’는 함께하지 못했지만, 마음만은 함께하며 의미를 더할 예정이다.이번 방송의 최대 관전 포인트는 단연 다다와 10남매의 상봉이다. 출산 직후 입양되어 1년이 되기까지 긴 시간 동안 떨어져 지냈던 아이들이 과연 엄마 다다를 알아볼 수 있을지, 다다는 장성한 자식들을 마주했을 때 어떤 반응을 보일지 모두의 이목이 집중된다. 다다와 10남매가 현장에 들어서자마자 서로의 냄새를 맡으며 탐색했고, 그 순간 흐르는 묘한 긴장감에 지켜보던 참견인들도 숨을 죽였다는 후문이다.강아지 돌잔치에서도 빠질 수 없는 돌잔치의 하이라이트, 돌잡이 행사의 결과 역시 호기심을 자극한다. 로프 장난감부터 간식까지, 성격도 취향도 다른 10남매의 개성이 고스란히 반영된다고. 여기에 리트리버 10마리 대가족을 한 프레임에 담는 역대급 난이도의 단체 사진 촬영 미션까지 도전할 예정이다.‘다다 패밀리’의 따뜻한 상봉 현장은 이날 오후 11시 5분 방송되는 ‘전지적 참견 시점’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr