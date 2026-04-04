울산 웨일즈를 응원하기 위한 언더커버 작전에 돌입하는 '마니또클럽'/사진제공=MBC

울산 웨일즈를 응원하기 위한 언더커버 작전에 돌입하는 '마니또클럽'/사진제공=MBC

MBC '마니또 클럽'이 울산 웨일즈를 응원하기 위한 언더커버 작전에 돌입한다.오는 5일 오후 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 10회에서는 드디어 완전체로 뭉친 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈이 '시크릿 마니또' 작전을 시작한다. '마니또 클럽' 최초로 진행되는 2박 3일 울산 워크숍에서 서로를 잘 아는 3기 회원들의 역대급 가족 케미가 기대를 모은다.'시크릿 마니또'의 정체도 공개된다. 대망의 주인공은 KBO 최초 시민 구단인 울산 웨일즈 선수단으로, 방출, 미지명 등 우여곡절을 겪은 선수들이 새로운 출발을 앞둔 팀이다. '마니또 클럽' 3기 회원들은 선수들의 1호 팬이 되어 언더커버 작전을 펼칠 예정. 이를 위해 든든한 조력자가 합류하는 것으로 전해져 그 정체에 대한 궁금증을 높인다.본격적인 합숙 생활도 기대를 더한다. 회원들은 마니또 클럽 본부에 도착하자마자 "'환승연애' 같다"며 합숙 상황극을 펼치며 웃음을 자아낸다. 그러나 설렘도 잠시, 회원들은 '시크릿 마니또' 응원 대작전을 위해 진지하게 머리를 맞대기 시작한다. 야구장 잠입 취재 계획부터 응원 구호 및 시그니처 안무 제작까지 울산의 상징 '고래' 키워드를 중심으로 배꼽 잡는 아이디어가 쏟아지며 현장을 초토화시킨다.특히 '열혈 야구 마니아'로 알려진 차태현과 박보영은 아이디어 제조기로 찰떡 콤비를 선보인다. 차태현은 역대급 몰입도를 보이며 사령관을 자청하는가 하면, 급기야 응원가 제작을 위해 비밀병기 섭외까지 뚝딱 완성하며 '시크릿 마니또' 작전을 향한 호기심을 더한다.원팀으로 뭉친 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈의 활약은 이날 오후 6시 5분 방송되는 '마니또 클럽'에서 확인할 수 있다.한편, '마니또클럽'은 고윤정, 정해인, 홍진경, 김도훈 등이 출연하 2기에서 최고 시청률 2.3%를 기록했다. 그러나 2기가 끝나고 3기가 본격 활동한 방송분인 지난 3월 29일 방송은 1.5%로 0.8% 포인트 급락했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr