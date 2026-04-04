박나래·키 하차하더니…결국 4년 만에 재정리한다, "인생은 타이밍" ('놀토')

'놀토'가 8주년을 맞았다./사진제공=tvN

박나래, 키가 하차하고 영케이가 합류하며 새로운 라인업을 꾸린 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’이 8주년을 맞은 가운데, 4년 만에 '방탈출 받쓰'로 서열 재정리에 나선다.4일 오후 7시 40분 방송되는 ‘놀라운 토요일’(이하 ‘놀토’)에서는 8주년 기념 특별한 이벤트들이 대거 펼쳐진다. ‘놀토’ 막내 영케이가 직접 작사, 작곡한 새 로고송과 함께 도레미들의 이색적인 8주년 소감이 전해진다. ‘놀토’ 최초로 전통시장 셰프님도 직접 스튜디오에 출격한다. 그 주인공은 ‘이모카세’ 김미령 셰프로, 한식 고수답게 어마어마한 잔칫상을 예고하며 도레미들의 승부욕을 한껏 끌어올린다.8주년 특집 첫 번째 스페셜 게임은 4년 만에 다시 돌아온 ‘방탈출 받쓰’로 진행된다. 오랜만에 받쓰 서열을 재정리하게 될 만큼 모두가 심기일전하지만, 역대급 난이도의 노래를 듣자마자 멘탈 붕괴에 빠지는 모습이 폭소를 자아낸다. 무엇보다 즉석에서 만들어진 시장 음식을 쟁취하려는 조급한 마음에, 방해 작전은 물론 육탄전까저 벌이면서 현장은 순식간에 아비규환 그 자체로 변했다는 후문이다. 다같이 고전을 면치 못하는 상황, 반전에 반전을 거듭하는 결말도 그려진다고 해 궁금증이 치솟는다.이어지는 두 번째 스페셜 게임 ‘릴레이 받쓰’에서는 방탈출 받쓰 1등 팀과 2등 팀이 대결에 나선다. 팀원 세 명이 듣고 적은 가사만으로 나머지 한 명이 노래 제목과 가수를 유추하는 게임으로, 이번에도 역시나 크고 작은 반칙과 변명, 원망이 난무했다는 후문이다.‘디저트 게임’인 ‘노래방 반주 퀴즈’에는 스페셜 상품이 깜짝 등장해 또 다시 스튜디오를 뒤흔든다. 이날만을 기다린 듯 환상적인 활약을 벌인 도레미, 찰나의 잘못된 선택으로 태연의 어록인 “인생은 타이밍이야”를 뼈저리게 느낀 도레미 등이 누구일 지 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr