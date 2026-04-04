빠니보틀이 비, 김무열에게 강제 체포됐다./사진=텐아시아DB

빠니보틀이 비, 김무열에게 강제 체포됐다./사진제공=ENA

비(정지훈), 김무열이 이스탄불 숙소에서 빠니보틀 강제 체포한다.4일 오후 8시 30분 방송되는 ENA 예능 ‘크레이지 투어’ 6회에서는 튀르키예 이스탄불 숙소에서의 멤버들의 리얼한 밤 풍경이 공개된다. 한밤중에도 짐(Gym)을 찾는 ‘운동 광인’ 비와 달리, 빠니보틀은 “잘 사람은 자고, 짐에 갈 사람은 가자”라며 침대와의 물아일체를 선언한다. 그러나 이를 지켜보던 ‘맑눈광’ 김무열이 돌변, 갑자기 빠니보틀의 양손을 결박하며 ‘취침 금지’ 체포 작전에 나선다.특히 비는 “잠을 너무 편하게 자는 게 그냥 꼴 보기가 싫다”라며 튀르키예행 비행기 안에서부터 빠니보틀을 향한 ‘옹졸한 복수심’을 품어왔다고 고백해 웃음을 자아낸다. 이스탄불 공항에 내리자마자, “운동하자! 다 맞춰 줄게”라고 빠니보틀을 회유했던 비의 소원이 이뤄질지, 결국 남은 시간을 어떻게 보낼지 결정하기 위한 운명의 다수결 투표가 진행된다. 운동파 비, 독서파 빠니보틀, 핫플 탐방파 이승훈 사이에서 결정권을 쥔 김무열이 비의 손을 들어주며, 한밤중 ‘크레이지 헬스클럽’이 오픈된다.운동 메뉴는 푸시업, 크런치, 스쾃 각 20회씩 총 10세트. 도합 600회를 10분 안에 끝내야 하는 극한의 미션이다. 시작과 동시에 ‘인간 터미네이터’ 비가 무서운 속도로 질주하는 가운데, 김무열과 이승훈도 꾸준히 속도를 유지하며 근성을 보여줄 예정이다. 반면 시작부터 대놓고 엇박자를 놓던 빠니보틀은 결국 침대에 드러누우며 본인만의 길을 걷는다. 과연 빠니보틀이 이 지옥의 헬스클럽에서 무사히 살아남을 수 있을지 이목이 쏠린다.제작진은 “이스탄불 숙소에서의 ‘방구석 헬스’는 튀르키예 여정의 아주 가벼운 애피타이저일 뿐”이라며 “앞으로 펼쳐질 2막에서는 70m 높이의 크레인 번지 점프를 비롯해 제작진조차 혀를 내두른 상상 초월의 미션들이 쏟아질 예정이다. 한층 더 끈끈해진 멤버들이 스스로 만들어내는 크레이지한 내기와 벌칙의 향연 역시 기다리고 있으니, 호주와는 또 차원이 다른 도파민을 기대해 달라”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr