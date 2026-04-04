이엘리야, 장근석./사진=텐아시아DB

이엘리야가 쓰리잡 일상을 공개한 가운데, '1300억 건물주' 장근석을 만났다./사진제공=MBC

배우와 가수를 넘어 대학원생으로 바쁜 일상을 보내고 있는 이엘리야의 학교생활과, ‘아시아 프린스’이자 '1300억 건물주' 장근석과의 뜻밖의 인연이 공개된다.4일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 392회에서는 이엘리야의 탄탄한 학력이 눈길을 끈다. 서울예대 연기학과에 수석 입학한 그는, 졸업 이후 학점은행제를 통해 고려대학교 심리과학융합대학원에 진학, 학업을 이어가고 있다. 스케줄을 마친 뒤 저녁 수업에 참여하고 동기들과 자연스럽게 어울리는 등 ‘현실 대학원생’으로서의 일상을 가감 없이 보여줄 전망이다. 특히 낮에는 일을 하고, 밤에는 학업에 몰두하는 열정 가득 직장인 동기들이 대거 등장하며, 일명 ‘갓생러 집합소’ 같은 대학원의 분위기도 엿볼 수 있다.이어 학과 교수와의 만남에서는 이엘리야의 남다른 열정이 드러난다. 바쁜 일정 속에서도 올출석을 기록한 것은 물론, 첫 과제에서부터 깊이 있는 고민을 담아내며 교수에게 강한 인상을 남겼다는 후문. 쉴 틈 없는 일정 속에서도 모든 순간에 최선을 다하는 성실하고 열정적인 태도에 참견인들의 감탄이 이어졌다고 해 기대를 더한다.드라마 ‘미끼’를 통해 인연을 맺은 장근석과의 만남도 공개된다. 배우로 시작해 가수 활동과 학업까지 병행해온 두 사람의 비슷한 행보는 자연스럽게 ‘평행이론’을 떠올리게 한다. 특히 장근석의 오픈카를 보고 영향을 받아 똑같이 오픈카를 구매했다는 이엘리야에게 그는 “너 그러다 나 돼”라며 웃픈 일침을 날렸고, “프린스의 길은 외롭다”라는 조언을 덧붙여 현장을 폭소케 했다.미혼남녀 두 사람의 대화는 자연스럽게 결혼 이야기로 이어진다. 장근석은 “이상형? 건강만 했으면 좋겠다”고 마지막 희망을 드러냈으며, 이엘리야의 연애 고민에 “아시아 프린스 결혼 정보 회사 가동해볼까?”라며 능청스러운 지원사격을 예고한다. 장근석 표 ‘결정사’가 숨 쉴 틈 없는 이엘리야의 ‘갓생’ 일상에 핑크빛을 뿌릴 수 있을지 설레는 기대를 모은다.‘뇌섹녀’ 이엘리야의 반전 매력과 ‘아시아 프린스’ 장근석과의 만남은 이날 오후 11시 5분 방송되는 ‘전지적 참견 시점’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr