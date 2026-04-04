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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '숙스러운 미숙씨'

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이미숙(65)이 17살 연하와 재혼 가능성을 깜짝 언급하며 솔직한 속마음을 밝혔다.3일 이미숙의 유튜브 채널 ‘숙스러운 미숙씨’에는 ‘미숙한 첫사랑(?) 재회 엘레지 그 남자와 다시 만났습니다…(눈물vs철벽)’ 영상이 공개됐다. 영상 속 이미숙은 배우 김병세와 31년 만에 재회, 두 사람은 1995년 SBS 드라마 ‘엘레지’에서 호흡을 맞춘 바 있다.김병세는 오랜만에 마주친 이미숙에게 울컥 눈물을 보이며 “선배가 울어야지 왜 내가 울어?”라며 감정을 쏟았다. 이미숙은 웃으며 “나는 안 울어”라고 받아쳤다. 이어 김병세는 결혼 관련 이야기를 꺼내며 “제 아내가 15살 어리니까 맞춰야 한다”고 말했다.이에 이미숙은 너스레를 떨며 “그럼 나도 17살 연하로 가야겠다. 이제 갈 때가 됐다”고 밝혀 모두를 폭소케 했다.김병세는 이미숙에 대해 “아침드라마 첫 상대역이셨고, 캐스팅 당시 감독님과 함께 제 다른 드라마 촬영 현장까지 찾아오셨다”며 남다른 기억을 회상했다. 또한 미국에서 지내면서도 이미숙의 작품을 빠짐없이 챙겨 본다고 밝히며, “출연 배우 입장에서는 큰 힘이 된다”고 말했다.이미숙은 “열심히 하는 건 나에게 맞는 방식이다. 다른 생각 안 하고 지금 할 일에 집중한다. 결혼도 한번 해봐야 하고”라며 유쾌하게 속내를 털어놨다. 김병세는 “저는 재혼은 아니다. 초혼이다”라고 발끈해 웃음을 더했다.영상 말미에는 이미숙이 “인생을 새로 설계하려면 유럽도 가야 한다. 유럽에 가면 재혼인지 초혼인지 어떻게 아느냐”며 다시 한 번 너스레를 떨며 밝은 분위기를 연출했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr