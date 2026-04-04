이미숙(65)이 17살 연하와 재혼 가능성을 깜짝 언급하며 솔직한 속마음을 밝혔다.
3일 이미숙의 유튜브 채널 ‘숙스러운 미숙씨’에는 ‘미숙한 첫사랑(?) 재회 엘레지 그 남자와 다시 만났습니다…(눈물vs철벽)’ 영상이 공개됐다. 영상 속 이미숙은 배우 김병세와 31년 만에 재회, 두 사람은 1995년 SBS 드라마 ‘엘레지’에서 호흡을 맞춘 바 있다.
김병세는 오랜만에 마주친 이미숙에게 울컥 눈물을 보이며 “선배가 울어야지 왜 내가 울어?”라며 감정을 쏟았다. 이미숙은 웃으며 “나는 안 울어”라고 받아쳤다. 이어 김병세는 결혼 관련 이야기를 꺼내며 “제 아내가 15살 어리니까 맞춰야 한다”고 말했다. 이에 이미숙은 너스레를 떨며 “그럼 나도 17살 연하로 가야겠다. 이제 갈 때가 됐다”고 밝혀 모두를 폭소케 했다.
김병세는 이미숙에 대해 “아침드라마 첫 상대역이셨고, 캐스팅 당시 감독님과 함께 제 다른 드라마 촬영 현장까지 찾아오셨다”며 남다른 기억을 회상했다. 또한 미국에서 지내면서도 이미숙의 작품을 빠짐없이 챙겨 본다고 밝히며, “출연 배우 입장에서는 큰 힘이 된다”고 말했다. 이미숙은 “열심히 하는 건 나에게 맞는 방식이다. 다른 생각 안 하고 지금 할 일에 집중한다. 결혼도 한번 해봐야 하고”라며 유쾌하게 속내를 털어놨다. 김병세는 “저는 재혼은 아니다. 초혼이다”라고 발끈해 웃음을 더했다.
영상 말미에는 이미숙이 “인생을 새로 설계하려면 유럽도 가야 한다. 유럽에 가면 재혼인지 초혼인지 어떻게 아느냐”며 다시 한 번 너스레를 떨며 밝은 분위기를 연출했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
3일 이미숙의 유튜브 채널 ‘숙스러운 미숙씨’에는 ‘미숙한 첫사랑(?) 재회 엘레지 그 남자와 다시 만났습니다…(눈물vs철벽)’ 영상이 공개됐다. 영상 속 이미숙은 배우 김병세와 31년 만에 재회, 두 사람은 1995년 SBS 드라마 ‘엘레지’에서 호흡을 맞춘 바 있다.
김병세는 오랜만에 마주친 이미숙에게 울컥 눈물을 보이며 “선배가 울어야지 왜 내가 울어?”라며 감정을 쏟았다. 이미숙은 웃으며 “나는 안 울어”라고 받아쳤다. 이어 김병세는 결혼 관련 이야기를 꺼내며 “제 아내가 15살 어리니까 맞춰야 한다”고 말했다. 이에 이미숙은 너스레를 떨며 “그럼 나도 17살 연하로 가야겠다. 이제 갈 때가 됐다”고 밝혀 모두를 폭소케 했다.
김병세는 이미숙에 대해 “아침드라마 첫 상대역이셨고, 캐스팅 당시 감독님과 함께 제 다른 드라마 촬영 현장까지 찾아오셨다”며 남다른 기억을 회상했다. 또한 미국에서 지내면서도 이미숙의 작품을 빠짐없이 챙겨 본다고 밝히며, “출연 배우 입장에서는 큰 힘이 된다”고 말했다. 이미숙은 “열심히 하는 건 나에게 맞는 방식이다. 다른 생각 안 하고 지금 할 일에 집중한다. 결혼도 한번 해봐야 하고”라며 유쾌하게 속내를 털어놨다. 김병세는 “저는 재혼은 아니다. 초혼이다”라고 발끈해 웃음을 더했다.
영상 말미에는 이미숙이 “인생을 새로 설계하려면 유럽도 가야 한다. 유럽에 가면 재혼인지 초혼인지 어떻게 아느냐”며 다시 한 번 너스레를 떨며 밝은 분위기를 연출했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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