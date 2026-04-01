사진 제공=유아맘

사진 제공=유튜브 채널 '롤링썬더'

유튜브 피식대학을 통해 '서준맘' 캐릭터로 큰 사랑을 받았던 박세미가 진짜 엄마가 되기 위한 콘텐츠를 시작했다.31일 첫 공개된 '유아맘'은 박세미가 3040 엄마들의 진짜 삶을 직접 체험하고 공감하는 유튜브 콘텐츠다. 첫 콘텐츠에서 박세미는 영어유치원을 방문해 아이들과 함께 생활을 하고 영어유치원을 보내고 있는 실제 엄마들을 만나 대화를 나누는 내용으로 구성했다.영어유치원에 방문한 박세미는 레벨테스트부터 시작해 수업에 직접 참여하며 아이들의 영어실력에 깜짝 놀라는 모습을 보였다. 7세 반 수업임에도 아이들의 수준에 전혀 따라가지 못하는 자신의 모습에 좌절하기도 하고 아이들의 유창한 영어 실력에 충격을 받기도 했다. 또 체육시간에는 체력적으로 힘들어 하며 엄마의 시선에서 아이들과 함께 하는 시간을 가졌다.이어 박세미는 아이들을 영어유치원에 보내고 있는 실제 엄마들과 대화하는 시간도 가졌다. 이 자리에서는 엄마들이 영어유치원을 선택한 이유와 현실적인 체크리스트까지 들어볼 수 있었다. 영어유치원의 커리큘럼뿐 아니라 '화장실의 청결도' '셔틀버스를 탈 때 어떻게 하라고 안내하는지' 등 디테일한 팁들이 공유됐다.가장 큰 고민인 비용에 대한 부분에도 엄마들의 실제 의견을 들을 수 있었다. 한 달 200만원에서 300만 원 정도의 비용에 대해 엄마들은 "부담이라고 생각하지 않고 아이의 미래를 만들어 준다는 생각으로 보낸다"고 말했고 이에 박세미가 깊이 공감하는 모습도 보였다. 이밖에도 학원비에 교재비용까지 실제 엄마들의 고민들도 들을 수 있었다.박세미와 함께 자리한 엄마들은 '아이에게 맞는지 여부', '아이와 함께 할 방향 설정' 등 구체적인 이야기를 공유하며 "한 달 정도 다녀보고 일반 유치원으로 옮기는 분들도 많다. 고민이 되면 시작을 우선 해보라"고 조언했다.박세미는 영어유치원 체험과 엄마들과 대화 후 소감을 전하며 "물론 영어유치원을 통해 아이의 인성과 실력이 갈라지는 건 아니다"며 "그래도 앞으로 명품 안사고 소소하게 살면서 적금을 열심히 들어놓을 계획이다"고 밝혔다.박세미는 신도시 서준맘 캐릭터를 완벽하게 소화하며 실제 기혼자라는 오해를 많이 받았지만 실제로는 36세의 미혼이다. 최근 유튜브 '신여성'에 나와 "빨리 결혼하고 임신하고 싶다"라고 공개적으로 밝혀 화제가 되기도 했다.'유아맘'은 평소 육아 콘텐츠에서 큰 공감을 얻었던 박세미를 위해 기획된 콘텐츠로 아이를 키우는 엄마들의 삶과 아이들의 삶을 직접 체험하는 유튜브 콘텐츠다. 재미와 정보, 공감을 얻겠다는 기획의도로 시작했다.한편, 박세미는 최근 2세 계획을 밝혔다. 그는 "딸 낳으면 '유아'라고 지을 것"이라고 구체적인 계획을 전해 눈길을 끌었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr