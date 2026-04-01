화사 'So Cute' 티저 캡처/ 사진 제공 = 피네이션

가수 화사(HWASA)가 4월 9일 신곡 'So Cute(쏘 큐트)'로 컴백한다.소속사 피네이션은 1일 "화사가 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 'So Cute'를 발매한다"고 밝혔다. 지난해 10월 15일 발표해 메가 히트를 기록한 'Good Goodbye(굿 굿바이)'이후 약 6개월 만의 컴백이다.지난달 31일 오후 피네이션 공식 SNS 채널에는 화사의 컴백을 알리는 'So Cute' 티저 영상도 공개됐다. 영상에는 'So Cute'라는 화사의 짧은 보컬과 더불어 테이블에 앉아 생각에 잠긴 화사, 또 그 주위를 둘러싸고 리코더, 훌라후프 등을 갖고서 저마다 놀고 있는 아이들의 모습이 담겨 이목을 집중시킨다. 어떤 스타일의 신곡이 공개될지 짐작이 어려운 묘한 분위기 속 'So Cute' 멜로디 일부와 '26.04.09 (THU) 6pm KST'라는 발매 일자가 화사의 컴백에 대한 기대감을 고조시킨다.화사는 앞서 발표한 'Good Goodbye'로 음원 파워를 과시했다. 특히 국내 주요 음원 차트에서 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 총 750회 달성했다. 이 밖에 SBS '인기가요' 트리플 크라운을 비롯해 음악방송 5관왕, 써클차트 6관왕, 빌보드코리아가 신설한 차트 '빌보드 코리아 핫100' 2주 연속 1위에 오르는 등 존재감을 증명했다.화사는 9월 11일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 열리는 세계 최대 규모의 뮤직 페스티벌 '록 인 리오(Rock in Rio)'에 출연해 K팝 대표 디바다운 보컬과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.앞서 화사는 지난 2024년 12살 연상 사업가와 5년째 열애설에 휩싸였다. 당시 소속사는 "아티스트 사생활에 대한 부분이라 확인이 어렵다"고 밝혔다. 이후 화사가 지난해 3월 '나래식'에 출연해 "지금 싱글"이라고 해 결별설이 불거졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr