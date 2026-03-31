사진 = KBS2TV '셀럽병사의 비밀' 캡처

사진 = KBS2TV '셀럽병사의 비밀' 캡처

대한민국 경제사의 흐름을 바꾼 거목의 파란만장한 생애와 세계 반도체 시장을 제패하기까지의 집요한 경영 전략이 예능 프로그램을 통해 입체적으로 재구성됐다.31일 밤 8시 30분 방송된 KBS2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 방황하던 청년 시절부터 세계 반도체 산업의 흐름을 바꾼 결정적 순간까지, 이병철 회장의 인생 전환점이 입체적으로 그려졌다.이날 방송에서 경제 크리에이터 슈카는 삼성전자가 국내 기업 역사상 최초로 시가 총액 1000조 원을 돌파하며 글로벌 브랜드 가치 상위권에 안착한 현주소를 짚어냈고 이찬원은 주식 시장의 핵심인 삼성전자의 탄생 비화를 언급하며 이병철 회장의 존재감을 부각했다. 장도연 또한 반도체 점유율 1위와 스마트폰 및 디스플레이 기술력을 앞세운 삼성의 위상을 설명하며 대화의 풍성함을 더했다.초기 사업 실패를 발판 삼아 확립된 이병철 회장의 철저한 데이터 경영 원칙이 심도 있게 다뤄졌다. 이병철 회장은 감각에 의존하던 관습을 타파하고 숫자로 말하며 기억 대신 기록할 것을 강조했으며 이러한 철학은 호텔 사업의 세부 점검과 인재 육성을 위한 해외 연수 등 디테일 경영으로 이어졌다. 특히 드라마 '재벌집 막내아들'을 통해 화제가 된 초밥 밥알 개수 일화의 실제 배경이 공개돼 흥미를 유발했다.반도체 산업 진출 당시 글로벌 기업들의 조롱 섞인 시선 속에서도 과감한 결단을 내리고 내부 결속을 다져 위기를 돌파한 이병철 회장의 실험적인 전략은 현장의 생생한 증언을 통해 전달됐다.철저한 자기 통제로 점철된 이병철 회장의 건강 관리와 생의 마지막 순간에 대한 기록도 눈길을 끌었다. 위암 진단 당시 스스로 자료를 찾아 수술 방향을 결정할 만큼 치밀했던 이병철 회장은 말기 폐암이라는 한계 앞에서도 한 인간으로서 고뇌하며 마지막 메시지를 남겨 깊은 여운을 선사했다.이 과정에서 이찬원은 복잡한 경제사와 경영 철학을 시청자 눈높이에 맞춰 유기적으로 이끌어가는 진행 실력을 입증했다. 이찬원은 상황극 도중 곽범이 선보인 '곽경영' 캐릭터의 과장된 연기를 재치 있게 정리하며 프로그램의 중심을 잡았고 슈카의 전문적인 설명을 일상적인 언어로 풀어내는 교두보 역할을 수행했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr