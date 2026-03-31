도끼, 이하이 / 사진 = 도끼 SNS

래퍼 도끼(DOK2)가 과거 연인이자 가수 이하이를 언급했던 게시물을 공개해 화제다.31일 도끼는 자신의 SNS에 "예전 트위터에 이런 게"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 14년 전 도끼가 자신의 SNS에 남겼던 글이 담겼다.그는 2012년 1월 8일 "이하이 짱"이라는 글을 남기고 7일 뒤 "다시 한 번 이하이 짱"이라는 글을 게재해 이하이를 향한 감탄을 표했다. 또한 그는 2012년 3월 11일에도 "이하이 1위 짱"이라는 글을 남겨 눈길을 끌었다.앞서 28일 도끼와 이하이는 열애설에 휩싸인 바 있다. 이날 두 사람은 신곡 발표 라이브를 통해 팬들과 소통하며 다정한 모습을 자랑해 궁금증을 자아냈다. 라이브가 끝난 이후 이하이는 자신의 SNS에 "내 하나뿐인 DOK2 그리고 808HI, 생일 축하해요!"라는 글과 함께 도끼와 찍은 사진을 게재했다.도끼 역시 자신의 SNS에 "BIG TO MY LADY and HAPPY BORN DAY 2 ME" (내 여자에게 경의를 표한다 그리고 생일 축하해 나 자신) 이라는 글을 게재하며 이하이와 찍은 여러 장의 사진을 공개했다. 두 사람은 사실상 열애를 인정하며 서로를 향한 각별한 애정을 표했다.한편 이하이는 소속사 두오버엔터테인먼트와의 전속계약이 종료된 후 도끼와 함께 힙합 R&B 기반 레이블 808 HI RECODINGS (808 하이 레코딩즈)를 공동 설립했다. 두 사람은 지난 28일 오후 6시 808 HI RECODINGS의 첫 싱글 'You&Me'(유앤미)를 발매했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr