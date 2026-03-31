아일릿 미니 4집 '마밀라피나타파이' 트랙리스트/ 사진 제공= 빌리프랩(하이브)

그룹 아일릿(ILLIT)이 1020 세대의 공감을 유발하는 신보로 돌아온다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 31일 정오 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI)의 트랙리스트를 공개했다. 이에 따르면 신보에는 타이틀곡 'It's Me'를 포함해 'GRWM (Get Ready With Me)', 'paw, paw!', 'Mamihlapinatapai', 'Love, older you' 등 총 5곡이 실린다.'It's Me'는 첫 데이트 이후 좋아하는 상대와 관계 정의에 대한 고민이 깊어지는 찰나, "너의 최애는 바로 나야!"라고 당돌하게 외치는 노래다. 이 곡은 개성 강한 싱어송라이터 유라(youra)와 더 딥(The Deep)이 작사에 참여해 아일릿의 당찬 매력을 극대화했다. 싱글 1집 타이틀곡 'NOT CUTE ANYMORE'에서 독특한 가사로 아일릿 특유의 엉뚱 발랄함을 감각적으로 풀어내 호평받은 유라가 멤버들과 다시 만나 일으킬 시너지에 기대가 모인다.트랙 전반에 동세대의 관심사와 정서가 투영돼 있다. 너와 함께 민낯으로 속마음을 나누는 내밀한 순간을 그린 'GRWM (Get Ready With Me)', 사랑하는 반려동물을 향한 애틋함을 담은 'paw, paw!'가 듣는 이들의 공감을 자극할 전망이다. 'paw, paw!'는 멤버 이로하가 데뷔 후 처음으로 작사에 참여, 자신의 경험담을 녹여 진솔한 노랫말을 썼다. 여기에 하이브 방시혁 의장("hitman" bang)이 힘을 보태 섬세한 감정선을 만들며 곡의 완성도를 높였다.또한 수많은 선택과 책임 앞에서 '게으른 완벽주의자'가 되어버린 동시대 청년들에게 아일릿이 전하는 곡 'Mamihlapinatapai', 힘들고 포기하고 싶은 순간들이 있던 어린 시절의 나에게 보내는 편지 같은 곡 'Love, older you'가 앨범을 풍성하게 채운다. 특히 'Love, older you'는 다섯 멤버의 실제 이야기를 담아 아일릿만의 독보적인 감성을 예고했다.한편 이번 트랙리스트는 모션 포스터 형태로 제작돼 시각적으로도 강렬한 인상을 남겼다. DVD 화면 보호기에서 영감을 얻은 포스터는 화면 안을 부유하는 앨범 로고가 벽면에 충돌할 때마다 색상이 전환되는 연출이 포인트다. 아일릿의 다채로운 콘셉트와 폭넓은 음악 스펙트럼을 직관적으로 구현한 디자인이 신보에 흥미를 더한다. 아일릿의 미니 4집 '마밀라피나타파이'는 4월 30일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr