플레이브 콘셉트 포토/ 사진 제공=블래스트

플레이브 콘셉트 포토/ 사진 제공=블래스트

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 두 번째 콘셉트 포토를 공개하며 앨범 세계관의 서사를 한층 구체화했다.플레이브는 지난 30일과 31일 공식 SNS 채널을 통해 오는 4월 13일에 발매되는 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트 투(Caligo Pt.2)'의 콘셉트 포토 B버전을 순차적으로 공개했다. 공개된 이미지는 멤버별 포토와 단체 포토까지 총 6장으로 구성됐으며, 택티컬 콘셉트를 중심으로 묵직한 분위기를 자아낸다.사진 속 플레이브는 택티컬 룩을 착용한 채 새 앨범명이 적힌 폴리스 라인을 배경으로 다양한 포즈를 취하며 각기 다른 매력을 드러냈다. 절제된 카리스마와 세련된 스타일링이 어우러져 콘셉트를 완벽하게 소화했다.또한, 유틸리티 포켓과 장갑, 캡 등으로 구성된 의상으로 실제 작전을 수행하는 요원을 연상케 하며, 절제된 컬러감과 밀리터리 무드가 어우러져 강인한 인상을 더했다. 멤버마다 디테일 변주를 통해 개성을 살리면서도 팀 전체의 통일감을 유지해 새 앨범이 지닌 서사의 긴장감을 효과적으로 드러냈다.특히 이번 B버전 콘셉트 포토는 앞서 공개된 A버전과는 상반된 무드를 담아내며 앨범 전반에 대한 궁금증을 높이고 있다. 세계관을 암시하는 디테일한 요소들이 곳곳에 배치돼 팬들의 해석 욕구와 기대감을 동시에 자극하고 있다.플레이브는 지난해 11월 두 번째 싱글 앨범 'PLBBUU(플뿌우)'를 발매하며 강력한 음원 파워를 입증했다. 이어 같은 달 21, 22일 양일간 서울 고척 스카이돔(SKY DOME)에서 열린 '대쉬: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore)'가 이틀 전석 매진되며 데뷔 첫 아시아 투어를 성황리에 종료했다.플레이브의 새 미니앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'는 오는 4월 13일 각종 음원사이트를 통해 디지털 음원이 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr