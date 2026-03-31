사진 = 30기 정숙 인스타그램

사진 = 30기 정숙 인스타그램

사진 = 30기 정숙 인스타그램

사진 = 30기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 30기 정숙의 쿨한 매력이 제대로 드러냈다.최근 정숙은 자신의 인스타그램에 "인생 사진 내돈내산이지만 감사합니다"라는 멘트와 함께 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행한 라이브 방송 당시 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 정숙은 양손 엄지를 들어 올린 채 정면을 바라보며 또렷한 표정을 짓고 있다. 화이트 재킷 안쪽에는 밝은 톤의 이너가 보이며 단정한 스타일이 강조된다. 이어진 사진에서는 고개를 옆으로 돌린 채 눈을 크게 뜨고 다른 방향을 바라보며 순간적인 반응을 보여준다.다른 사진에서는 입꼬리를 올리며 자연스럽게 웃는 표정을 지어 부드러운 분위기를 드러낸다. 마지막 사진에서는 다시 정면을 향해 차분한 표정을 유지하며 안정감 있는 이미지를 보여준다.이를 본 팬들은 "귀엽게 생기심" "라방 정말 재밌게 잘봤어요" "사진 너무 예쁘게 잘 나오셨네요" "라방때 너무 이쁘셨어요" "누가 뭐래도 이번 30기 중 1등은 정숙님이죠" "완전 매력녀세요" "정숙님이 제일 예쁘더군요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 정숙은 여자경찰로 알려졌으며 '나는솔로' 30기 방송 당시 영철과 러브라인을 그리며 응원을 받았다. '겨울왕국' 속 '안나'가 이상형이라는 영철은 정숙을 자신만의 '안나'라고 칭하기도 했다. 정숙은 특히 배려심 넘치는 행동으로 '진정한 테토녀'로 불리며 시청자들의 응원을 받았다. 하지만 영철과 최종커플은 되지 못했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr