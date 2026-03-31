사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 인순이 딸 박세인 씨가 손가락을 절단하게 된 이유를 밝혔다.30일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 기수 인순이가 미국 명문대 스탠퍼드 출신인 딸의 안타까운 사고를 고백했다.이날 인순이 딸은 "스탠퍼드에서 혼자 생활하는 게 너무 좋았다"면서 "대학교 3학년 때 MS에서 인턴을 했다. 졸업 후 바로 입사했다"고 전했다.탄탄대로를 걷던 딸은 LA 출장 중 예기치 못한 사고를 당했다. 그는 "주차 후 운전자 빼고 다 내렸다. 트렁크에서 가방 빼는데 차가 급후진했다. 뒤에 벽이 있어서 손이 끼였다"고 말했다."구급차부터는 기억이 없다"는 인순이 딸은 "수술 들어가기 전에 마취가 의사가 한국사람이었다. 결혼반지 잘라도 되냐고 물어서 잘랐다. 손가락 혈액 순환이 안 된다고 하더라. 수부외과 가서 7번 수술을 했는데, 결국 왼쪽 새끼손가락을 잃었다"고 설명했다.인순이 남편은 "이렇게 생각할 수도 있다. 몸이 끼지 않아서 다행이다. 말도 못 하고 누워있는 상황이었으면, 우리는 정말 미쳐버렸을 거"라고 털어놨다. 그러면서도 "힘든 거 안다. 지금도 볼 때마다 마음 아프다. 지금 생각해도 울먹거린다"고 이야기했다.인순이는 "딸에게 의수를 해주려고 했는데, 싫다고 하더라. SNS에 손 사진 올릴 때는 단단해서 그런지, 흔들려서 그런지 모르니까"라며 불안했던 마음을 토로했다.치료 후 두 달간 아무것도 안 했던 딸은 2년 후 다시 결혼반지를 끼며 트라우마를 극복했다. 인순이는 "후천적 핸디캡을 떳떳하게 극복한게 감사하다"며 애정을 드러냈다.한편, 인순이의 미담도 공개됐다. 인순이 코러스 멤버는 "팬데믹 때 인순이가 나를 위해 1년 동안 모은 적금 통장을 주셨다. 더 충성을 다하겠다고 다짐했다"고 말했다. 다른 멤버 또한 "집이 없어서 호텔 갈 상황이 생겼는데, 방을 내주셨다"며 고마움을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr