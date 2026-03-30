사진=SBS '아니근데진짜'

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'아니 근데 진짜' 김수로가 난감한 키스신 일화를 공개했다.30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 배우 김수로, 엄기준, 박건형이 출연했다.이날 탁재훈은 "연기를 하면서 민망했던 순간이 있냐"고 물었다. 김수로는 "키스신 상대가 제수씨나 형수가 걸리면 힘들다"면서 "그런 상황이 있었다. 있을 수밖에 없다"고 밝혔다."키스 장면 촬영 전 지인에게 전화를 걸었는지" 묻자, 김수로는 "전화하면 더 이상하지. '네 와이프랑 오늘 내가~' 하는 것도 이상하잖냐. 슥 가는 거"라고 설명해 웃음을 자아냈다.탁재훈은 "엄기준과 박건형이 김수로의 덫에 걸려 20년 동안 못 빠져나오고 있다"고 폭로해 눈길을 끌었다. 김수로는 "덫을 유지하려고, 엄기준 집 옆으로 이사했다"고 밝혀 놀라게 했다.그러면서 "못 가게 하는 게 아니라 더 친해지려고 하는 거다. 뉘앙스의 차이"라고 덧붙였다. 이에 박건형은 "원래는 우리 집 옆집이었다"고 밝혀 충격을 안겼다."작업지를 옮긴 것이냐"는 의혹을 받은 김수로는 엄기준과 같은 아파트 옆동으로 이사했다고. 이 사실을 알고 있었는지 묻자, 엄기준은 "어느 날 보니 와있더라"고 이야기했다.김수로는 엄기준 포섭을 위해 그의 친누나 결혼식 사회까지 흔쾌히 수락했다고 고백했다. 최근 두 사람을 연극 '아트'에 캐스팅한 김수로는 "제작자가 왜 센터에 앉냐"는 비난에 "형도 대출해 봐요. 갚아야 할 것 아니냐"고 분개했다.카이는 "연극 위해 11억 대출받았다더라"며 응원했다. 탁재훈은 "애들 꼬셔서 연극 시킨 건 죄가 아니지만, 잘 안 되면 죄가 된다"며 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr