사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형 신동엽' 신동엽이 사유리에게 무례했던 여자 연예인을 폭로했다.30일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 방송인 사유리, 김경욱이 출연했다.이날 사유리는 신동엽을 두고 "항상 웃고 있는 사람이잖냐. 오빠가 화난 걸 한 번 본 적이 있다"고 말해 모두를 놀라게 했다.사유리는 과거 한 프로그램 녹화 직전, 여성 연예인이 자신에게 무례한 말을 여러 차례 했다고 폭로했다. 당시 그는 별다른 대응을 하지 않았지만, 그 모습을 지켜보던 신동엽이 참지 못하고 직접 나섰다고 밝혔다.사유리는 "그 여자분이 나한테 하는 행동이 안 예쁘다고 생각해서 오빠가 혼내줬다. 일주일 뒤 대기실에서 다시 만났는데, 오빠가 '그때 그 여자분이 너무 실례하는 행동을 해서 못 참았다. 대신 사과할게'라고 하더라"며 "그때 '이 사람이 진짜 큰 사람이구나' 싶었다"고 말했다.당시 기억을 떠올린 신동엽은 " '안녕하세요' 녹화 때였는데, 같은 한국 사람으로서 너무 쪽팔리고 미안했다. 누구라고 확 얘기하고 싶을 정도로 너무 실례를 했다"고 전했다.사유리는 신동엽의 이런 점을 두고 "오빠는 자기 일에는 화내지 않고 참는 스타일인데, 약한 사람을 괴롭히는 건 못 참는 것 같다"며 극찬했다.또 신동엽은 '싱글맘' 사유리에게 육아 조언도 건넸다. 5살 아들 젠을 홀로 키우고 있는 사유리는 "아이가 지금 너무 예쁘다. 그런데 너무 힘들고 너무 좋다. 극단적인 짝사랑 같다"고 표현했다. 이어 "너무 예뻐서 무슨 문제가 생기면 어떡하지, 사고가 나면 어떡할까 하는 두려움이 있다"고 솔직하게 털어놨다.이에 신동엽은 "계속 너무 힘들고, 좋을 거다. 그래도 괜찮다. 스스로 잘 큰다"고 다독였다. 신동엽은 최근 딸 신지효 양 서울대 합격 소식을 전한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr