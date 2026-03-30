사진=유튜브 '동해물과 백두은혁'

사진=유튜브 '동해물과 백두은혁'

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사진=유튜브 '동해물과 백두은혁'

사진=유튜브 '동해물과 백두은혁'

사진=유튜브 '동해물과 백두은혁'

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딘딘이 래퍼 포기 선언을 했다.30일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 가수 딘딘이 출연했다.이날 딘딘은 등장하자마자 "왜 나왔냐"는 핀잔을 들었다. 은혁과 동해가 "아이돌인 척은 왜 계속하냐", "손님이 무례하게 왜 먼저 앉냐"고 몰아붙이자, 딘딘은 "오늘 별로 하고 싶지 않다"고 반응해 웃음을 자아냈다.딘딘은 "카페 알바생 월 1천만원 정도 받지 않냐"는 이준을 보며 "연예인들이 현실을 모른다"는 취지의 말을 했다가 뉴스에까지 등장하며 '개념 연예인'에 등극했다.은혁이 "동료는 나락보내고 너만 개념 연예인 되는 거냐"고 공격하자, 딘딘은 "의도와 다르게 전달됐다. 편집이 자극적으로 된 부분도 있었다. 저는 그냥 세상 돌아가는 정도는 알자는 의미였다"고 해명했다.그러나 은혁은 "편집이 아니라 네가 말을 그렇게 뱉었다"고 투덜거리면서도, "딘딘이 원래 개념 없는 사람이었다면 오래 보지 않았을 것"이라고도 덧붙였다.'쇼미더머니' 출신 래퍼로 데뷔한 딘딘은 "저 같은 경우는 앨범을 내면 무조건 마이너스"라며 음원 제작비와 앨범 제작 구조의 어려움을 솔직하게 말했다. 아이돌처럼 고정 팬층과 판매량 예측이 가능한 구조가 아니기 때문에, 자신에게 앨범은 늘 부담이 큰 작업이라는 것.이어 딘딘은"예전에는 '곡은 내가 써야 한다'는 아티스트병이 있었다"고 털어놨다. 그러나 가사도, 멜로디도 전부 혼자 책임지려다 보니 막힐 때가 많았고, 결국 표현의 폭이 좁아져 외부 곡을 받고 있다고 전했다.'힙합 포기 선언'한 딘딘은 "요즘 힙합의 흐름과 자신이 맞지 않는다. '3억 짜리 시계를 찼어' 같은 가사를 못 쓰겠다. 멋있지 않다. 예전에는 그런 자기 과시도 썼지만, 지금은 안 맞는다. 힙합은 이제 못 하겠다. 그냥 들었을 때 기분 좋아지는 음악을 하고 싶다"고 밝혔다.딘딘은 연애 스타일에 대해서도 솔직했다. 그는 "남사친, 여사친은 없다고 생각한다"면서 "관심 있는 사람이 생기면 무조건 직진한다. 성공률도 꽤 높은 편이지만, 썸을 3개월 정도 오래 탄다. 썸 단계부터 이 사람과 결혼할 수 있을지 본다. 그러다 보니 상대가 '우린 무슨 사이냐'고 묻거나, 어장관리 오해를 살 때도 있다"고 털어놨다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr