사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

솔로나라 30기 멤버들이 한자리에 모여 서로의 매력을 탐색하는 대화와 더불어 자존심을 건 팔씨름 대결을 펼치며 가감 없는 현장 분위기를 전했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_투표와 팔씨름으로 뽑힌 최고의 테토남은 누구'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 거실에 모인 30기 남녀들이 최고의 '테토남'을 가리기 위한 설전을 벌이는 모습이 그려졌다.광수는 현장에 모인 여성 출연자들에게 남자 멤버 중 누가 가장 테토남인지 질문을 던졌고 이에 순자는 영식을 지목하며 화답했다.그러자 상철과 광수는 즉각 이의를 제기하며 본인들이 진정한 테토남이라고 반박해 묘한 경쟁 심리를 드러냈다. 대화가 무르익던 중 정숙이 거실의 대형 소파를 맨손으로 가볍게 옮기는 괴력을 선보이자 영수와 옥순은 정숙의 남다른 힘에 경탄을 금치 못했다.정숙의 힘에 자극을 받은 영수는 즉석에서 팔씨름 승부를 제안했고 정숙은 자신 없는 태도를 보이면서도 이내 강한 승부욕을 내비치며 대결에 임했다. 영수는 여유롭게 두 손가락만을 사용해 정숙을 제압했으며 이를 지켜보던 옥순이 도전장을 내밀자 한 손가락으로도 충분히 이길 수 있다며 도발적인 자신감을 내비쳤다.실제로 영수는 옥순과의 대결에서 단 한 손가락만으로 승리를 거두며 압도적인 근력을 과시했다. 이어 도전한 현숙은 영수의 두 손가락을 쥐고 전력을 다해 밀어붙였으며 영수는 예상치 못한 현숙의 강한 힘에 당황하는 기색을 보여 주변의 웃음을 자아냈다.대결의 결과에 충격을 받은 옥순은 패배를 인정하지 못하고 재대결을 강력히 요청했으나 영수는 "새끼손가락으로도 승리할 수 있을 것 같다"며 옥순을 향한 장난 섞인 도발을 멈추지 않았다. 30기 출연진은 격의 없는 신체 접촉과 농담이 오가는 팔씨름 대결을 통해 한층 가까워진 유대감을 형성하며 시청자들에게 색다른 재미를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr