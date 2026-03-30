사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30기 정숙이 슈퍼데이트권을 영식에게 쓴 가운데 두 사람의 편집됐던 데이트 장면이 공개됐다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_의외의 케미! 정숙과 영식의 슈퍼 데이트'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정숙은 영식에게 "영식님이랑 그래도 이렇게 오게 되어 편안하다"고 했다. 이에 영식은 웃으며 "다행이다"고 화답했다.정숙은 긴장이 풀린 듯 영식 앞에서 맛있게 고기와 냉면 등을 먹었고 급기야 머리까지 묶더니 "여자가 머리를 묶는다는 건 본격적으로 먹어 보겠다는 의미"라며 먹방을 펼쳤다.영식은 정숙에게 "마지막 연애가 언제냐"고 했고 정숙은 2년 전쯤이라고 답했다. 이어 정숙은 "근데 정말 영숙님이 따뜻한 거 같다"며 "저는 확실히 따뜻하지 않는데 제가 진짜 놀랐던 게 영숙님이 영철님을 이해 됐다고 하더라"고 했다.앞서 정숙과 핑크빛을 그리는 영철은 슈퍼데이트권을 따는 자리에서 백일장을 쓰지 않고 포기한 바 있다. 이에 정숙은 영철에 실망하기도 했다.정숙은 "영숙님이 그러는데 '원래 저 사람은 생각이 많고 자기 마음 이야기하는 걸 불편해 하니까 시 발표 안 한 게 이해가 됐다' 이러시는데 저 사람 정말 공감 능력이 대단하다 싶더라"고 했다.이를 듣던 영식은 "영숙님한테는 영철님이 심각한 존재가 아닐 수 있잖냐 근데 정숙님한테는 심각한 존재잖냐 그러면 그런 면이 더 크게 보일 수 있다"고 했다.정숙은 "변호사 맞긴 하네"라며 감탄했고 영식은 "내 입장에서는 내가 이 사람을 계속 볼지 말지를 고민해야 하는데 그냥 이제 저 사람이 저럴 수도 있지라는 것과 옆에서 부대끼면서 뭔가 그 행동을 하게 만드는 어떤 요인이 있을거 아니냐"고 했다.이어 "그게 나랑 연인 배우자로 있을 때도 나타나면 어떡하지라는 생각 때문에 지금 심각한 건데 장점이 중요하냐 단점이 중요하냐 하나라고 하면 단점이 중요한 거 같긴 하다"며 "근데 그 단점을 내가 참을 수 있느냐가 중요하다"고 했다. 감명 받은 정숙은 "지금 그 말 완전 좋았다"고 하며 휴대폰에 작성하겠다고 했다.한편 30기 본방에서 최종 선택 때 영철은 정숙을 선택했으나 결국 정숙은 최종선택을 포기했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr